I januar 2020 ankom en 32 år gammel mann fra Kenya, etter egne opplysninger, Norge på besøksvisum for å se til sin forhenværende samboer og hans to barn.

Ekskjæresten til kenyaneren (heretter benevnt som utlendingen) har ingen samværsavtale med ham om å treffe barna, og hun ville tilsynelatende ikke ha noe mer med ham å gjøre. Dette respekterte ikke utlendingen, hvorpå han ble ilagt et besøksforbud.

Utlendingen, hadde ifølge en politirapport sagt til barnas mor at han ikke brydde seg om hva politiet kom til å foreta seg dersom han brøt forbudet om å ikke kontakte henne.

I og med at utlendingen ikke klarte å overholde det ilagte besøksforbudet, ble han i slutten av forrige uke pågrepet av tjenestemenn fra Oslo Politidistrikt (Oslo PD).

Utlendingen erkjente straffeskyld, og vedtok et forelegg for forholdet han var siktet for.

I og med at utlendingen har vært flere måneder ulovlig i landet, ble han av politiet forhåndsvarslet om utvisning. Når dette utvisningsvedtaket foreligger, vil politiet snarest prøve å hjemsende ham til Kenya.

Prosessfullmektigen til utlendingen viste til at det vil bli protestert mot et eventuelt vedtak om utvisning, da utvisning blant annet fremstår som urimelig, fordi han har to barn i riket.

Sist lørdag ble utlendingen fremstilt i Oslo tingrett, og politiets representant ba at vedkommende ble internert (innsatt) på Politiets utlendingsinternat inntil en uke.

I retten erkjente utlendingen overraskende ingen straffeskyld for forholdene i forelegget han allerede hadde vedtatt.

På direkte spørsmål fra retten, istedenfor å bli internert, svarte utlendingen at han ikke frivillig ville reise til sitt opprinnelsesland med flyet som går mandag 03. august 2020.

På bakgrunn av utvisningsvedtaket og egne uttalelser, mente retten at det forelå åpenbare holdepunkter for at utlendingen vil forsvinne dersom han nå ble løslatt.

Retten tok politiets ønske om innsettelse på utlendingsinternatet til følge, og satt interneringsfristen til en uke. Dommeren presiserte at dette forhåpentligvis dreide seg om en kortvarig internering, mest sannsynlig et par dager før en retur var realisert.

Utlendingen tok betenkningstid.

Kommentar

I retten fremkom det at utlendingen er helt uten økonomiske midler.

Så kan man spørre seg: hva har han foretatt seg i løpet av de månedene han har vært her ulovlig? Hvor har han hatt tilhold? Hvordan har han eventuelt livnært seg økonomisk?