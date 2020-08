annonse

Da Oslo politidistrikt lyste ut 100 stillinger før sommeren fikk de 1.621 søkere. – Et bevis på at mange politifolk står uten jobb, mener fagforeningsleder.

Utlysningen er et tiltak for å nå regjeringens mål om to politimenn per 1.000 innbyggere, skriver NTB.

Bare 209 av de 1.621 søkerne er ansatt i politiet fra før i faste stillinger eller deltidsstillinger.

– Det er over 700 som er uteksaminert fra Politihøgskolen i år, og det er ikke usannsynlig at en god del av dem har søkt. Vi vet også at det er flere fra tidligere kull som ikke har fått jobb. I tillegg har vi gjort noen ekstra tiltak for å få nyheten om disse stillingene ut til aktuelle søkere, sier HR-direktør Anne-Cecilie Kran i Oslo politidistrikt til Politiforum.

Leder i Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad mener det høye søkertallet vitner om at mange politiutdannede står uten jobb.

– Vi har nesten et helt kull som står uten jobb. Dette er en god bekreftelse på det. I tillegg er det sikkert mange som er i jobb, men som ikke er i full jobb eller som er i midlertidige stillinger. Det er sikkert også noen som ikke er i Oslo og som ønsker seg til hovedstaden, sier Bolstad.