annonse

annonse

Helsepersonell sto klare på havna i Trondheim for å ta imot passasjerer fra hurtigruteskipet Midnatsol, torsdag morgen.

Pressevakt i Hurtigruten, Tarjei Kramviken, bekrefter overfor Adresseavisen at to passasjerer er blitt sendt i land med sykdomssymptomer.

– I samråd med smittevernoverlegen i Trondheim har vi sendt i land to passasjerer fra MS Midnatsol som har sykdomssymptomer. De to har vært i isolasjon om bord. De blir nå håndtert med alle forholdsregler og vil bli testet for covid-19, skriver Kramviken i en epost.

annonse

I tillegg er to andre personer også i karantene på skipet. En av disse har symptomer på korona, mens den andre er en nærkontakt av denne.

MS Midnatsol seilte videre torsdag etter rådføring med Folkehelseinstituttet, skriver NTB.

Fortsatt uavklart på MS Roald Amundsen

annonse

På det første hurtigruteskipet med smitte, MS Roald Amundsen, er det klart at alle ombord nå testes nå på nytt etter at flere på skipet har coronasymptomer. Samtidig overtar Tromsø kommune det medisinske ansvaret på skipet, skrver NTB.

– Alle de isolerte på skipet ble undersøkt på nytt i går. Flere av disse var isolert fordi de hadde delt lugar med andre som var bekreftet smittet tidligere, og mange av disse utviste symptomer på covid-19. Det var også personer som var i karantene, som hadde symptomer som ga mistanke om covid-19. Det endte med at vi besluttet at alle om bord skulle testes på nytt av dem som ikke hadde positive prøver fra før, sier kommuneoverlege Kathrine Kristoffersen på en pressekonferanse torsdag formiddag.

Besetningsmedlemmene må nå holde seg på lugarene sine til testresultatene er klare.

Leger fritas for roller

Kristoffersen sier samtidig at Tromsø kommune har overtatt det medisinske ansvaret for mannskapet om bord. Dermed er de to legene på MS Roald Amundsen fritatt fra sine oppgaver og sitter isolert på sine lugarer.

– Det kan sikkert oppleves som dramatisk for dem. Vi har ikke fått til det samarbeidet som er nødvendig for forsvarlig ivaretakelse av besetningen om bord, sier Kristoffersen.

annonse

14 koronasmittede innlagt på norske sykehus – tre flere enn onsdag

Torsdag er det 14 personer med påvist koronavirus innlagt ved sykehus i Norge. Det er tre flere enn onsdag. To behandles med respirator, viser oppdaterte tall fra Helsedirektoratet.

Det var registrert 9.409 tilfeller av koronasmitte i Norge ved midnatt natt til torsdag. Det er en økning på 47 det siste døgnet, ifølge de foreløpige tallene hentet fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). De siste to dagene er økningen på 75.

FHI har registrert 256 koronarelaterte dødsfall her i landet, skriver NTB.