annonse

annonse

NRK har endret beskrivelsen av tiltalt, men vil ikke besvare alle spørsmål.

Tidligere idag rapporterte Resett om NRK som i en artikkel hadde omtalt en somalisk statsborger tiltalt for kirkebrann som «en mann i 20-årene» og «mannen i 20-årene fra Nord-Gudbrandsdal».

NRKs artikkel ble publisert 09:57. Etter at Resett tok kontakt noen timer senere med spørsmål om begrunnelsen til NRK, ble formuleringen kl 14:40 endret til «mannen i 20-årene, bosatt i Nord-Gudbrandsdal».

annonse

Somalieren omtales nå altså ikke som «fra» men som «bosatt i» Nord-Gudbrandsdal. Mange vil sikkert mene at NRK dermed har nærmet seg realiteten, om enn med små skritt.

Ubesvarte spørsmål

Resett stilte imidlertid flere spørsmål til NRK om saken:

– Hva er grunnen til at dere ikke oppgir at mannen er utenlandsk statsborger? Politiet har tidligere uttalt til Document.no at tiltalte er somalisk statsborger?

– Mener dere det er uvesentlige opplysninger?

– Tror dere ikke folk er nysgjerrige på å vite mer om vedkommende?

– Har dere andre motiver for å holde skjult for publikum at vedkommende ikke er norsk statsborger og heller ikke etnisk norsk?

Etter kort tid får vi tilbakemelding fra journalisten som skrev saken, Mette Vollan.

annonse – Foreløpig har vi endret fra at han er fra Nord-Gudbrandsdal til at han «er bosatt i Nord-Gudbrandsdal». Vi forholder oss til det som står i tiltalen. Der er det ikke skrevet noe om hvilket statsborgerskap mannen har, og vi har derfor ikke lagt vekt på dette. Det kan hende temaet kommer opp i retten, skriver hun og fortsetter: – Vi har selvfølgelig ingen skjulte motiver i saken.

Etter Resetts oppfatning er ikke dette fullgode svar på det vi spurte om og som vi antar publikum er nysgjerrige på. Vi har derfor stilt NRK ytterligere oppfølgingsspørsmål i saken og avventer svar.

– Mener NRK at det ikke er vesentlig at mannen er utenlandsk statsborger eller også at han har utenlandsk opprinnelse gitt at det er en kristen kirke han har tent på?

– Dere har i mange andre saker skrevet om tiltalte at de er etnisk norske eller har annen etnisk bakgrunn. Hvorfor ikke i denne saken?

Oppdatering kl 15.54:

NRK ved Inger Johanne Solli, distriktsredaktør i NRK Innlandet, har nå svart på oppfølgingsspørsmålene:

– I denne saken har vi forholdt oss til det som står i tiltalen, der dette ikke er omtalt. Dersom mannens utenlandske opprinnelse blir et moment i retten, vil det være rimelig for oss å ta opp.

annonse

Hun skriver videre at:

– I saken legger vi ikke skjul på at mannen har oppgitt et religiøst motiv.

Solli viser til dette sitatet i egen sak: «– Han har oppgitt som grunn til handlingene at han var sint og forbannet fordi en norsk mann har satt fyr på koranen uten at politiet har gjort noe med det. Det skrev Hedmarken tingrett i kjennelsen etter siktelsen.»