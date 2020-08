annonse

annonse

75 år etter Hiroshima, mener Røde Kors-leder Robert Mood sjansen for at atomvåpen igjen vil bli brukt er stor. Han ber Norge slutte seg til atomvåpenavtalen, skriver NTB.

Mood sier videre til NTB at Røde Kors mener at det rett og slett er en forbrytelse mot menneskeverdet å tenke seg å bruke et våpen som dreper så mange uskyldige uten mål og mening.

– Det er et områdevåpen som ble tiltenkt brukt på store befolkningskonsentrasjoner. I dag er det jo et forferdelig folkerettsbrudd hvis man skulle finne på å gjøre noe sånt. Det ikke er ingen motsetning i å være Nato-medlem og gå inn for et forbud mot atomvåpen, sier Modd.

annonse

– Oppfordringen fra Røde Kors er krystallklar: Norge bør slutte seg til dette arbeidet med stor kraft og bli en del av avtalen.