annonse

annonse

President Donald Trump la ut video på Twitter om «Obamagate».

Charles Lipson, professor emeritus i statsvitenskap ved det prestisjetunge University of Chicago, skrev i mai et lengre detaljert innlegg om det han omtaler som «Obamagate» i Real Clear Politics. Han retter nådeløs kritikk mot CIA, FBI og høytstående embetspersoner i Obama-administrasjonen, og sier at hele sannheten til slutt vil komme frem, som han kaller for intet annet enn «forræderi».

Lipson starter innlegget med å poengtere at det er likevel nå klart at Trump-administrasjonen har vært et offer for et av de største bruddene på grunnlovsnormer og rettsvern i amerikansk historie. Enten man er demokrat eller republikaner – om man liker Donald Trump eller avskyr ham – betyr disse lovbruddene noe for demokratiet.

annonse

Skandalen kalles «Obamagate». Trump-administrasjonen beskylder Barack Obama for å forsøke å ødelegge Trumps presidentskap.

Trump har uttalt at Obama, sammen med deler av statsapparatet og USAs etterretning, kom med falske påstander om at Trump samarbeidet med Russland for å vinne presidentvalget i 2016. Et slikt samarbeid med en utenlandsk stat er ulovlig i henhold til amerikansk lov. Påstandene skal dermed ha blitt brukt som unnskyldning til å avlytte Trumps medarbeidere.

Onsdag tvitret presidenten en video til sine 84 millioner følgere.

annonse

Se video øverst og reaksjoner om Obamagate under.

Kafor skriver du ikkje om ObamaGate — Kenneth Farstad (@kefars) August 5, 2020

Exposing Obamagate: @realDonaldTrump says he caught Biden & Obama spying on his campaign and it is breathtaking what the Department of Justice has found. #AmericaFirst #Dobbs pic.twitter.com/KyYIjld9h1 — Lou Dobbs (@LouDobbs) August 4, 2020