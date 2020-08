annonse

Twitter nektet onsdag kampanjekontoen til USAs president Donald Trump å tvitre fram til et innlegg om barns påståtte koronaimmunitet, skriver Washington Post.

I innlegget, som er blitt slettet, var det et utdrag fra et intervju Trump gjorde med Fox News, der Trump sa at barn er «nesten immune» mot covid-19, skriver NTB.

Det samme innlegget ble tidligere onsdag fjernet fra Facebook

Davey Alba som er journalist for New York Times skriver på twitter at Facebook har bekreftet overfor ham at det er det første Trump-innlegget selskapet fjerner som følge av brudd på retningslinjene mot feilinformasjon om koronaviruset.

A Facebook spokesperson just confirmed to me that this is the first post by Trump that the company has removed for coronavirus misinformation. https://t.co/JEvi0H1NeN — Davey Alba (@daveyalba) August 5, 2020

I juni så fjernet Facebook en reklame for Trumps valgkamp fordi den ble ansett for å fremme hat.

