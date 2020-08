annonse

annonse

Helsedirektør Bjørn Guldvog med dyster melding.

– Den situasjonen vi er i, er kanskje den mest alvorlige helsesituasjonen vi som lever nå, vil stå i gjennom livet vårt, sa Guldvog på en pressekonferanse fredag.

Guldvog sa også at han trodde situasjonen i dag vil sette spor i flere tiår framover.

annonse

Åpner ikke for reiser

Regjeringen anbefaler å unngå unødvendige reiser til alle land. Det gjelder selv land som er betegnet som «grønne».

Ved opphold i «grønne land» slipper man karantene etter reisen. Ved øvrige reiser må man ti dager i karantene.

annonse

Forbud mot alkohol

Det blir forbudt å servere alkohol etter midnatt i hele landet, opplyste helseminister Bent Høie (H).

– Fra i morgen blir det forbudt å servere alkohol etter midnatt i hele landet, sier Høie.

– Skjenkesteder er steder med høy risiko for smittespredning, noe vi også ha sett internasjonalt. Det er så enkelt at ved bruk av alkohol en stund, så vil de fleste senke guarden litt og det er lettere å glemme seg. Man kan fort komme tett på hverandre, selv om vi her i landet har krav om bordservering. Det er bakgrunnen for at vi gjør den innstrammingen vi gjør nå, sa Høie.

Høie innrømmer at regjeringen frykter flere hjemmefester når den nå innfører forbud mot alkoholservering etter midnatt.

– Jeg er redd for det, det må jeg ærlig innrømme at jeg er. Derfor er vi veldig tydelige på at vi må holde reglene vi har i samfunnet. Man må vite at når man skal ha hjemmefest, kan det ikke være mer enn 20 og man skal jo holde en meters avstand der og, sier Bent Høie på fredagens pressekonferanse.

annonse

– Det må man tenke gjennom hvis man skal holde en privat fest hjemme. Spesielt ungdom, som jo ofte føler det kan være kjekt å invitere noen til. Også ungdom kan være smittet uten å ha symptomer, sier Høie.

Idrett

Det blir heller ikke åpnet for breddeidrett for voksne fra 1. september.

Samtidig slo han fast at grensen på maksimalt 200 personer på arrangementer beholdes, slik det for eksempel er med publikum på eliteseriekamper i fotball. Tidligere har det vært antydet en åpning for 500 personer fra 1. september, men slik blir det ikke, skriver NTB.

Regjeringen vil gjøre nye vurderinger av smittesituasjonen i begynnelsen av september.

FHI vil ha felles nordiske råd om munnbind

Folkehelseinstituttet arbeider med de andre nordiske landene om å finne fram til en felles forståelse av hvor og når det skal anbefales munnbind.

Regjeringen varslet at det kan komme råd om bruk av munnbind for eksempel i kollektivtransporten i rushtiden.

– Vi har også samtaler og møter med de andre nordiske landene. Det hadde vi i dag for å prøve å komme fram til et felles nordisk standpunkt for anbefaling av munnbind. Vi ser at situasjonen i de landene, med unntak av Sverige, er ganske lik, sier avdelingsdirektør Line Vold i FHI.

– Vi har en litt annen kultur på det enn andre land, sier Vold.

Hun sa videre at det er fire grunner bak vurderingen om å anbefale en brems i gjenåpningen:

Omfanget og konsekvensene etter gjenåpningen i sommer, at samfunnet snart åpner igjen etter sommerferien, at kommunene har fått kort tid til å bygge opp kapasiteten, og at europeiske land som tidligere hadde kontroll på pandemien, opplever økt smitte.

– En brems av gjenåpningen kan redusere risikoen for flere lokale utbrudd og en større nasjonal oppblomstring som kan føre til en ny bølge, sier Vold.