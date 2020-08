annonse

Den zambiske mannen viste seg å være alt annet enn en integreringssuksess.

Da det svenske statlige gruveselskapet LKAB ansatte zambiske Sraj Banda i en toppjobb i Svappavaara i Nord-Sverige, uttalte lederen for selskapets «mangfoldsgruppe», Malin Brännvall, følgende, ifølge nettavisen Samhällsnytt:

– Desto mer inkluderende vi er, desto mer attraktive blir vi.

LKAB var storfornøyde da de lyktes i å «lokke» Sraj Banda med en toppjobb i Nord-Sverige. På deres hjemmesider postet de et bilde av mannen, og skrev følgende:

«Med mange års erfaring fra gruveindustrien er Sraj Banda velkommen.»

Denne artikkelen er nå slettet fra LKABs nettsider.

Grove voldtekter

Banda skulle nemlig vise seg å være alt annet enn en suksesshistorie for svensk integrering. Nå dømmes han nemlig for over 200 voldtekter mot to små jenter, som kun var 11 og 12 år gamle da overgrepene startet. Begge jentene ble utsatt for både orale, vaginale og anale voldtekter i flere år.

«Det gjorde vondt og det kom blod», har en av jentene sagt i sin forklaring, om et av overgrepene.

Den ene av jentene ble dessuten gravid på et tidspunkt, og Banda har under avhør fortalt at han ordnet det slik at hun kunne ta abort hos en lege han kjente.

Strafferabatt

Svensk tingrett anser jentenes forklaringer som troverdige, og dømmer derfor Sraj Banda, for grov voldtekt mot barn, samt lovbrudd knyttet til barnepornografi, til 14 års fengsel. Zambieren er innvilget strafferabatt, ettersom han har begått så mange voldtekter.

Banda kom til Sverige i 2011, og fikk midlertidig opphold først. I 2015 ble han innvilget permanent opphold, og siden 2018 har han vært svensk statsborger. Derfor har man i tingretten ikke tatt stilling til utvisning.

Ville utradere «machokultur»

Malin Brännvall, lederen for LKABs «mangfoldsgruppe», er en uttalt støttespiller for det politiske partiet Feministiskt Initiativ, og fiendtlig innstilt til Sverigedemokraterna og innvandringskritikere.

Hun har blant annet slått fast at man bør utradere «machokulturen», hva det nå enn betyr, på LKABs nettsider.