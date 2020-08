annonse

Responsen kommer etter at 235 migranter i 17 båter ble avskåret utenfor kysten av Kent.

Fylkesmann, Rishi Sunak, er frustrert over situasjonen og sier at den engelske immigrasjonsministeren vil dra til Frankrike i neste uke for å diskutere løsninger på strømmen av ulovlige migranter over den engelske kanal, skriver Sky News.

Kilder i Home office skal ha uttalt at de er klare til å sette inn Royal Navy i kampen mot migrantene. Sunak benekter ikke disse ryktene.

– Jeg vil ikke spekulere i hvilke tiltak som treffes. Det er viktig at vi jobber tett sammen med våre franske allierte om dette, sier han.

Det skal etter det Sky News kjenner til ha vært ytterligere minst åtte nye hendelser som har involvert båter som kommer med ulovlige migranter bare nå på fredags morgen.

Direktør i Human rights charity Detention Action, Bella Sankey, beskylder Home office for å ha mistet kontrollen.

– Home office har mistet kontrollen og skaper dermed kaos, kriminalitet og seriøse traumer for de migrantene som føler seg tvunget til å ta denne farlige turen. Det som trengs er at migranter som ankommer Frankrike må ha en legal rett til beskyttelse i England. Det ville stoppe disse båtturene på dagen, mener hun.

Sunak mener imidlertid at dette bare er tull.

– Selvsagt er Frankrike et trygt land for migranter å være i. Vi vil alle se at disse overfartene stopper, og vi vil med de samtalene vi skal ha, komme frem til en best mulig løsning, avslutter fylkesmannen.

Det skal være franske myndigheters forsøk på å fjerne folk fra leirene i Calais som bidrar til den økte strømmen. Dette benekter imidlertid franske myndigheter.

