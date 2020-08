annonse

«Tysting» har alltid vært fullstendig uakseptabelt og tabu blant de kriminelle. Men når du får den beryktede, fryktede og profilerte politimannen Eirik Jensen bak lås og slå, da er du plutselig akseptert.

Fortiden som kanskje norsk politis viktigste og beste informant er glemt. Dermed kan Norges selvutnevnte største narkotikabaron, Gjermund Erik Cappelen, sprade ubekymret rundt omkring i fellesskapet med høyt hevet hode, blant andre medfanger på Ila fengsel i Bærum, uten å være bekymret for fysiske represalier relatert til hans tysterstatus.

Navneskifte

Gjermund Erik Cappelens opprinnelige navn er Gjermund Maack Thorud, født 10. oktober 1966.

Cappelen ble dømt flere ganger for narkotikakriminalitet i 1980- og 1990-årene. Senere, etter at han ble pågrepet i 2013, har han forklart at han siden 1990 har innført ca. 25 tonn hasjisj til Norge.

Oslo politidistrikts (Oslo PD) mest «kyniske» og «skruppelløse» informant

Den tidligere politioverbetjenten, Eirik Jensen, ble via den pensjonerte politimannen Øyvind Olsen, introdusert for Gjermund Cappelen i 1993, hvorpå Eirik Jensen overtok som Gjermund Cappelens informantbehandler. De to fikk etter hvert nær kontakt.

Et par tiår etter, viste det seg at denne svært tette kontakten med Gjermund Cappelen ble Eirik Jensens skjebne.

I den første ankesaken i Borgarting lagmannsrett, fortalte Eirik Jensen i sin frie forklaring overfor retten at Gjermund Cappelen kanskje var etterkrigstidens beste og viktigste informant for Oslo politidistrikt.

Samtidig presiserte Eirik Jensen at både «superinformanten» Gjermund Cappelen og politiet bevisst «misbrukte» kriminelle for å oppnå resultater.

Dette var allment kjent blant en indre dedikert gruppe ved Oslo politidistrikt, og stilltiende akseptert av den gang, politimester Anstein Gjengedal, og toppledelsen ved Oslo politidistrikt.

De «solte» seg i glansen av de utallige positive presseoppslagene relatert til de svært grove narkotikaforbrytelsene som ble avdekket, og de mange pågripelsene som kom i kjølvannet med bakgrunn fra informasjon blant annet fra Gjermund Cappelen og andre informanter.

Politikerne var kjempefornøyde. Politiet var beslutningsdyktig, handlingsuredd, slagkraftig, og de kriminelle hadde respekt for norsk politi.

Oppsiktsvekkende store narkotikabeslag og pågripelser ble gjennomført. I utgangspunktet var dette resultater av spektakulære og profesjonelle provokasjonssaker skissert overfor et svært tungt, farlig og belastet kriminelt miljø, nasjonalt og internasjonalt.

Flere av disse straffesakene hadde sin bakgrunn i Gjermund Cappelens unike tilgang til informasjon fra et miljø norsk politi ikke maktet å infiltrere. Ifølge Eirik Jensens vitneutsagn, var Gjermund Cappelen så hensynsløs at han til og med anga sine egne kamerater til politiet.

I ettertid, i forbindelse med rettsakene, har den gang politimester Anstein Gjengedal, samt Eirik Jensens tidligere overordnede verken hørt om navnet Gjermund Cappelen eller Gjermund Thorud.

De som har jobbet mange år på samme seksjon som Eirik Jensen vet at dette er ren løgn og ansvarsfraskrivelse.

Samtlige «provokasjonssaker» som ble gjennomført på den tiden, var godkjent av statsadvokaten, og til og med Riksadvokaten ble noen ganger rådspurt før godkjenning. Det er derfor åpenbart at Eirik Jensens nærmeste overordnede, samt politimesteren og hans stab visste hvem Gjermund Thorud, eller nå – Gjermund Cappelen, er.

Hvorfor nekter da de nå pensjonerte politilederne, i åpen rett, at de aldri har hørt navnet Thorud eller Cappelen? Hva er de redd for?

Redusert straff

På grunn av sitt vitnemål, hvor Gjermund Cappelen anga politioverbetjent Eirik Jensen, som hans viktigste medhjelper og støttespiller, fikk han redusert sin straff til kun 13 års fengsel. Gjermund Cappelens forklaring i retten ble vurdert som detaljert og troverdig, mens Eirik Jensen sitt vitnesbyrd ble helt avvist.

Gjermund Cappelen har anket dommen på 13 års fengsel, fordi han vil ha en enda lavere fengselsstraff på bakgrunn av at han har angitt Eirik Jensen som en av hans viktigste medhjelperne i hans mangeårige narkotikaimperium.

Gjermund Cappelen har gitt uttrykk for at passende straff for hans samarbeid og tilståelse, samt avsløring av Eirik Jensen, er 11 – til 12 års fengsel.

Gjermund Cappelen har så langt allerede fått åtte års strafferabatt for samarbeidet med politiet og sin egen tilståelse. En slik alvorlig narkotikaforbrytelse ville vanligvis medført 21 års fengsel.

Det er bemerkelsesverdig at Norges selverklærte største narkotikasmugler, og en av politiets desidert mest habile og viktigste informanter, eventuelt kan løslates om et par år dersom han innvilges to tredels soning.

21 års fengsel

19. juni 2020 ble Eirik Jensen i Borgarting lagmannsrett dømt på alle tiltalepunktene for grov korrupsjon og narkotikasmugling. Straffen ble satt til 21 års fengsel.

Eirik Jensen ble samme dag pågrepet og varetektsfengslet i påvente av soningsstraff.

Dommen ble øyeblikkelig anket til Høyesterett.