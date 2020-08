annonse

Norge har bygget opp oljeformuen på forurensende olje og gass. Nå kan vi bruke den til å hjelpe verden med omstillingen fra en fossil til en fornybar verden.

– Selv om Norge er et lite land, kan vi sette standarden og skape grønne ringvirkninger verden rundt ved å dele litt av vår oljeformue, skriver forfatter Henning Jon Grini i Bergens Tidende og legger til:

– Verden har nå så mye problemer at det må sterk lut til. Skal vi få verden og klimaet på rett kjøl igjen, trenger vi å mobilisere som aldri før. Hvis ikke vi forebygger nå, vil vi komme til å bruke enorme summer i fremtiden på å reparere skader vi kunne forhindret i dag.

Han mener at vi har satt standarden når det gjelder elbiler, og at kjempesalget i Norge har ført til at prisene har falt. Vi har også sluppet billig unna pandemien, og vi er ustyrtelig rike. Slik sett er vi i en unik posisjon til å hjelpe.

– Og hva skal vi med en enorm oljeformue hvis verden og livsgrunnlaget vårt smuldrer opp?

Grini skriver videre at mange støtter han at vi bør bruke litt av Oljefondet til det beste for verden. Han foreslår at vi bruker én prosent av avkastningen til et klimafond hvert år.

– Et klimafond vil bidra til å reparere våre klima- og miljøproblemer, samt andre utfordringer verden sliter med (som pandemier), for alt hører sammen. Én prosent av avkastningen i fjor tilsvarte i fjor cirka 18 milliarder kroner, og slike summer vil kunne ha stor innvirkning globalt, skriver han og tilføyer.

– Er det noe Norge har mer enn nok av, er det penger. Vi må bestemme oss for hvem vi som nasjon skal være. Skal vi sitte på oljeformuen vår og ikke dele, slik som onkel Skrue? Eller skal vi dele og dermed være et eksempel som kommer oss selv og verden til gode?