For første gang på lenge har Hviterusslands president Aleksandr Lukasjenko en reell motkandidat ved valget søndag. Men noen ny president blir det neppe.

– Dette kan bli det skitneste valget noensinne, mener eksperten Ingmar Oldberg.

– Lukasjenko er en gammeldags sovjetisk byråkrat som er slu og maktbevisst og gjør alt for å holde seg ved makten, sier Oldberg, som er ekspert på Hviterussland ved Utrikespolitiska institutet.

Mannen han beskriver, er Hviterusslands sittende president som kalles Europas siste diktator, og som har vært president siden 1994.

Tre kvinner

Men denne gangen har en kvinne-trio samlet seg til motstand mot ham, samtidig med store protester rundt om i landet.

Det er Svetlana Titsjanovskaja som stiller som presidentkandidat etter at hennes mann, bloggeren Sergej Titsjanovskij, ble pågrepet i mai.

Ved siden av seg har hun to andre kvinner med lignende bakgrunn – Maria Kolesnikova, kampanjeleder for den fengslede opposisjonspolitikeren Viktor Babaryko, og Veronika Tsepkalo, hvis mann Valerij Tsepkalo ble diskvalifisert som kandidat.

Fargerevolusjonene

Martin Kragh, som leder Russlands- og Eurasia-programmet ved Utrikespolitiska institutet, sier at protestene ligner på fargerevolusjonene som har kommet og gått i andre tidligere sovjetrepublikker, og som Russland er så redd for.

Lukasjenkos håndtering av både økonomien og koronapandemien ligger bak protestene, men at de skulle ende med et maktskifte, er lite trolig.

– Valgmyndighetene kommer ikke til å la det skje. Han kommer til å klare seg gjennom først fusk, og deretter om nødvendig, vold, sier Oldberg som legger til at han kanskje åpner for en mindre seiersmargin enn ellers.

Observatører fra OSSE blir ikke å finne i landet, siden de ikke er blitt invitert av hviterussiske myndigheter. Men OSSEs organ for valgobservatører oppfordrer myndighetene i Minsk til å verne grunnleggende rettigheter.

Russere arrestert

I forrige uke pågrep myndighetene 33 russiske statsborgere som hørte til den paramilitære Wagner-gruppa. De anklages for å ha planlagt terrorhandlinger for å destabilisere landet foran valget, men Russland hevder de bare var på gjennomreise.

Russland frykter at Nato skal utvides ytterligere mot øst, og Oldberg mener at Wagner-gruppa ble sendt for å angripe opposisjonen og forsvare regimet. Men samtidig bruker Lukasjenko hendelsen til å vise at han kan stå opp mot Russland, sier han.

I Moskva har man i over 20 år snakket om å innlemme Hviterussland i Russland, men Lukasjenko som er en innbitt nasjonalist, har stått imot. Uten ham mener Oldberg at Hviterussland for lengst hadde vært en del av Russland, men at Russland lar ham beholde makten fordi alternativet ville vært verre.

De to er avhengige av hverandre. Hviterussland trenger russisk olje og handel, mens Russland ser på Hviterussland som en buffer mot vest.

Stabil økonomi

Trass i avhengigheten av Russland har Hviterussland en mer stabil økonomi enn Russland, og det spiller Lukasjenko på.

Han kaller landet en øy av stabilitet med uro på alle kanter, inkludert i Russland. Innbyggerne er mer opptatt av lommeboka og sin egen velferd, og økonomien er såpass bra for tiden at det er vanskelig å se for seg et skifte.

Men Kragh framholder at protestene er et stort slag mot Lukasjenkos legitimitet. Om de fortsetter etter valget, har man tidligere sett at Lukasjenko ikke nøler med å ta i bruk vold for å møte protester, sier han.