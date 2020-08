annonse

Helseminister Bent Høie sier det kan bli snakk om anbefaling men ikke påbud med bruk av munnbind.

Regjeringen har kalt inn til pressekonferanse klokken 14 fredag. Det er ventet at bruk av munnbind vil bli et sentralt tema, skriver NTB.

– Folkehelseinstituttet jobber med å gi anbefalinger rundt hvorvidt det er situasjoner i Norge der det kan være aktuelt å anbefale munnbind. Det vil si at det per nå ikke er planer om å gi et generelt påbud om munnbind når man er ute, for eksempel, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) til NRK.

