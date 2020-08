annonse

Kjære Norge, i dag hadde jeg deg i tankene i det jeg skriver dette lesebrevet til deg.

I 1997 bosatte jeg meg i Slovenia. Hun jeg er gift med er fra Maribor. Vi bor ca 5 km utenfor bygrensa i landlige omgivelser. Vi har et hus med utsikt ned i en dal i vest, og i østlig retning kan vi se fjellet Pohorje som er 1024 meter over havet. Når sola skinner om morgenen kan vi se soloppgangen, og sent på kvelden solnedgangen i øst. Det er alltid en vakker opplevelse.

Meningen med liver er at det skal være godt.

Vi har 2 hunder. En border collie (Happy) som er 3 år, og en blandingshund (Rexa) som er 12 år. Vi har også 3 katter. Siden vi begge er pensjonister bruker vi mye av fritiden på stell av haven som for tiden blomstrer med grønnsaker.

På den måten har vi friske grønnsaker 8 måneder i året.

For Happy, som er min andre border collie, har jeg på nedsiden av huset et sted for trening (agility). Happy liker å gå runden med slalåm, hoppe over hinder og løpe over broer. Hun avslutter med å løpe gjennom et par tunneler før hun til slutt sitter på en stol og venter på meg. Da blir det alltid klem og kos.

Når hun har agility må jeg selv løpe. På den måten holder Happy meg i god form. Hunder er forøvrig alltid takknemlige. De viser oss daglig betingelsesløs kjærlighet. Det er viktig for å komme videre når en møter veggen.

Nok om det. Formoder at du som leser dette spør deg selv – hva var det som fikk deg til å bosette deg i Slovenia?

Kort innpå, i 1973 tok jeg den beslutning at jeg ville sykle fra Oslo til India. Så langt ble det ikke, men jeg syklet gjennom Europa. Videre gjennom tidligere Jugoslavia,Bulgaria,Istanbul og endte til slutt i Ankara.

Det landet jeg best trivdes i var Jugoslavia. Underveis gjennom landet ble jeg invitert hjem til fire forskjellige familier. Den første familien var her i Maribor. Danica, som jeg er gift med, er fra den familien.

Fra turen har jeg mange gode minner.

Kan hende at du har enda et spørsmål – hva var det som motiverte deg til å ta fatt på denne sykkelturen?

Det var flere grunner. En av dem var at jeg på den tiden fikk bekreftet daglig at venstresiden med pressens hjelp forsøkte med alle midler å bryte (ødelegge) vårt demokrati. På den tiden hadde de allerede en meget giftig tunge. Med andre ord en gjeng med selvgode egoister.

Siden den gang har det blitt rene helvete. Hvorfor? Det er venstresiden med pressen som er og forblir et helvete.

Det kan vel hende at du spør om jeg savner Norge. Det gjør jeg ikke. Selv kjenner jeg meg ikke igjen i det som en gang var Norge.

Med disse ord ønsker jeg deg en riktig god uke!