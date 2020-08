annonse

annonse

Tidligere visepresident Joe Biden vekker oppsikt etter kommentarer om latinamerikanere og svarte amerikanere.

Under et intervju med en konvensjon for National Association of Black Journalists og National Association of Hispanic Journalists, ble den demokratiske presidentkandidaten spurt av NPRs Lulu Garcia-Navarro om han ville gjenopprette USAs relasjoner med Cuba dersom han vinner valget til høsten.

– Ja, ja. Og forresten, det dere alle vet, men som de fleste ikke vet, til forskjell fra det afroamerikanske miljøet, med visse unntak, er at det latinamerikanske miljøet er et veldig mangfoldig miljø, med utrolig forskjellige holdninger til ulike ting, svarte Biden, ifølge Fox News.

annonse

– Du kan dra til Florida, og du finner en veldig annerledes holdning til innvandring visse steder enn du gjør når du er i Arizona, så det er et veldig mangfoldig miljø.

Les også: Biden-intervju vekker oppsikt: – Hvorfor i helvete skal jeg ta en test? Er du en narkoman!?

Kritikk

annonse

Den oppsiktsvekkende uttalelsen utløser kraftig kritikk og latterliggjøring i sosiale medier.

Trump-kampanjens offisielle Twitter-konto skriver følgende:

– Eeeh… Sa Joe Biden nettopp at svarte mennesker alle er like?

Uhh… did Joe Biden just say that Black people are all the same? pic.twitter.com/iUgkk2uSJo — Trump War Room – Text TRUMP to 88022 (@TrumpWarRoom) August 6, 2020

Trump selv var også ute med kritikk og mente Biden «fornærmet» det afroamerikanske miljøet.

– Noen av oss ville ha kalt dette «rasistisk», skrive en annen Twitter-bruker.

annonse

– Du kan vedde en «nickel» (fem cent, red.anm.) på at «faktasjekkerne» ikke vil finne denne her, påpeker en tredje bruker.

You could bet a nickel or two that the “fact checkers” won’t locate this one. https://t.co/GL31YzwEGz — Tim Graham (@TimJGraham) August 6, 2020

Han fikk også kritikk fra afroamerikanske talspersoner.

.@JoeBiden thinks all black people think alike? COME ON JOE! We all fashioned in the image of God and are unique individuals. Biden's racist concepts continue to flow from his history and current statements! @TeamTrump @BlackVoices4DJT @DonaldJTrumpJr pic.twitter.com/KafB2BSxhM — Ken Blackwell (@kenblackwell) August 6, 2020

Senere torsdag kveld amerikansk tid følte Biden seg tvunget til å kommentere kritikken.

– Tidligere idag hadde jeg noen kommentarer om mangfold i de afroamer, ikanske og latinamerikanske miljøene som jeg ønsker å klargjøre. Under ingen omstendigheter ønsket jeg å antyde at det afroamerikanske miljøet er monolittisk, ikke når det gjelder identitet, på ingen måter.

Earlier today, I made some comments about diversity in the African American and Latino communities that I want to clarify. In no way did I mean to suggest the African American community is a monolith—not by identity, not on issues, not at all. — Joe Biden (@JoeBiden) August 7, 2020

Bekymring hos demokratene

Bidens mange blemmer og underlige uttalelser har fått mange til å stille spørsmål ved hans mentale tilstand. De etablerte mediene i USA, som overveiende er pro-Biden, er stort sett helt stille og rapporterer ikke om Bidens feilsteg og forglemmelser. Men Fox News rapporterer at demokratene på bakrommet er bekymret for Bidens tilstand og hva det betyr.

De er derfor også glad for at han er så lite synlig som overhodet mulig. En New York Times journalist tvitret torsdag at demokratene er rystet over Bidens oppførsel den siste tiden og at der er strålende fornøyd (thrilled) over at det ikke er noen reell valgkamp under coronakrisen.