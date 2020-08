annonse

annonse

En fly fra Air India Express har krasjlandet i dårlig vær på flyplassen i Kozhikode i Kerala i India, melder lokale journalister.

Bilder delt i sosiale medier viser dramatiske scener og et fly som er delt i to, tilsynelatende etter å ha havnet utenfor rullebanen på flyplassen, ifølge NTB.

Ifølge en journalist i den indiske TV-kanalen Malayalam var det 191 passasjerer om bord i flyet. Lokale journalister sier at det var minst 180 passasjerer om bord.

annonse

Det indiske direktoratet for sivil luftfart bekrefter at flyet tilhører Air India Express, og kom fra Dubai i De forente arabiske emirater og krasjlandet i høy hastighet på flyplassen i Kozhikode.

Kilder ved flyplassen opplyser til avisen The Hindu at ulykken skjedde i 20.15-tida lokal tid og at kraftig regn gjorde forholdene vanskelige.

Ifølge den indiske avisen slapp mange av passasjerene mirakuløst uskadd fra ulykken.

Terrible, terrible news from #Kozhikode. Air India Express plane from Dubai crash-lands at Kozhikode airport, 191 on board. pic.twitter.com/jJF6pSHm2J — Ananya Bhattacharya (@ananya116) August 7, 2020

annonse