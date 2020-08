annonse

Berit Helberg er dyreverner, og er på god vei til å bli helveganer. Hun ser rødt når Jenny Klinge fra Senterpartiet kritiserer veganisme.

– Det er ufattelig at en norsk politiker som skriver om politisk korrekthet klarer å klemme ut av seg et så upolitisk innlegg, skriver Berit Helberg i Nettavisen, og legger til:

– Og hvor hun attpåtil viser hvor lite hun egentlig bryr seg om de hun så fanatisk hater: veganere.

Hun etterspør videre svar på hvordan Klinge kan «glemme» grønnsaksbønder, potetbønder, kornbønder, fruktbønder. Hun påpeker at mat ikke bare er kjøtt.

– Jeg skal svare for deg, for jeg skjønner hvordan du kan glemme det. Du nærer tydeligvis et skikkelig Sp-ekte hat mot de som ønsker god dyrevelferd i form av drastiske kutt i kjøttinntak og dermed kjøttproduksjon.

Helberg slår fast at forskere innen utslipp og klima og miljø påstår at vi må kutte ned produksjonen av kjøtt. Men Sp forsøker å lure oss til å tro at kjøtt er kortreist mat, mener hun, til tross for at kraftfôret dyrene spiser er laget av ingredienser fra utlandet.

– Du hater virkelig veganere så mye at du må forvrenge sannheten for leserne av Nettavisen.

Hun nevner også organisasjonen NJFF (Norges Jeger- og Fiskeforbund), som hun mener står for over 30.000 elgdrap i året, og utallige skadeskytinger, foruten alle hjorter, rådyr, reinsdyr, ryper, harer og alle de andre små fugler og arter som blir skutt av jegere.

– Synd at dyr ikke kan stemme. Da hadde ikke Sp lenger eksistert.