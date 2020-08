annonse

Redaktør i Nettavisen Gunnar Stavrum refser mediene for å unngå å problematisere trygdemottakerne som ble dømt oppgav uriktige opplysninger i den tro at de gjorde noe ulovlig. De ble også dømt for det, siden systemet trodde det var ulovlig.

›Slipper straff selv om de løy og forklarte seg falskt for å få trygdepenger de trodde de ikke hadde rett på,» heter ingressen.

– Spørsmålet er veldig enkelt: Var du i god tro, eller oppga du falske opplysninger for å få trygdepenger du trodde du ikke hadde rett på? spør han i Nettavisen og legger til:

– Det kan godt være at jeg har vært uoppmerksom, men jeg har ikke registrert at noen reportere har stilt dette spørsmålet. Ikke fordi det har noe å si for omgjøringen av straffesakene, men fordi dette er en sak med både moralske og politiske sider.

Utvalget som har gransket saken har gjennomgått flere straffesaker.

– Det typiske er at retten fastslår at brukeren var klar over oppholdskravet, og derfor har handlet forsettlig, eller det konstateres at det er sterkt klanderverdig ikke å være klar over at man ikke kunne reise til utlandet uten å gi beskjed til Nav, og samtidig motta ytelsen, heter det i gjennomgåelsen ifølge Stavrum

Som regel skyldes de tilsynelatende feilaktige utbetalingene uriktig utfylling av elektroniske meldekort ved at det ikke er krysset av for ferie eller annet fravær, uten at det er gitt tillatelse til utenlandsopphold. Meldekortene har deretter dannet grunnlag for en automatisk utbetalingsprosess.

Stavrum skriver at det betyr i klartekst at trygdemottakerne var overbevist om at de ikke kunne ta imot norske trygdepenger i utlandet. Derfor løy man om opphold.

Utvalget skriver at flere av de som er domfelt for forsettelig trygdebedrageri selv har oppfattet at de har mottatt trygdeytelser de ikke hadde krav på mens de opphold seg i utlandet.

– Altså: De skrev feil på meldekortet, sendte det inn fra utlandet, ble tatt, måtte betale tilbake pengene og ble dømt – mange etter tilståelsesdommer hvor de la alle kort på bordet, sier han.

Men utvalget skriver at det å gjøre noe man tror er en straffbar handling – er ikke straffbart.