Begjæringen om å sette Libanon under et fransk mandat har samlet mer enn 50.000 underskrifter på under 24 timer.

Oppropet ble opprettet etter den massive eksplosjonen som fant sted i den libanesiske hovedstaden Beirut onsdag. Ifølge initiativtagerne, som Euronews har snakket med, «vitner det om folks frustrasjon over den libanesiske regjeringens totalt manglende evne til å sikre og styre landet.»

– Med et sviktende system, korrupsjon, terrorisme og militser, har landet trukket sitt siste åndedrag. Vi tror at Libanon vil bli plassert tilbake under et fransk mandat for å etablere et gjennomsiktig og bærekraftig styre, sa Cyrille, oppropets oppretter.

– Jeg er ikke under noen illusjon. Frankrike har sine egne problemer å takle. Jeg lanserte oppropet i håp om at det ville vise omfanget av fortvilelsen til det libanesiske folket, la han til.

Inkompetente ledere

– Siden Frankrike forlot Libanon har landet bare gått nedover. Borgerkrig, økonomiske-, politiske- og grensekriser har funnet sted, sa kristne John, en av medsignatørene.

– Vil de libanesiske lederne være ydmyke nok til å erkjenne deres inkompetanse og deres fiasko?, spurte han retorisk.

– Libanon har ikke en økonomisk strategi. Folk lever fra dag til dag, sa en annen person som har signert oppropet, men som ønsker å være anonym.

Tidligere koloniherre

Mot slutten av Første verdenskrig ble Libanon plassert under fransk militær administrasjon før Folkeforbundet formelt ga mandatet for Libanon og Syria til Frankrike i 1923.

Libanon forble et fransk protektorat helt det det formelt erklærte uavhengighet fra Paris 22. november 1943. Men det var ikke før den totale tilbaketrekningen av britiske og franske tropper i 1946 at Libanon ble helt uavhengig.

President Emmanuel Macron landet i Beirut torsdag morgen for å vise sin støtte til Frankrikes tidligere protektorat.

