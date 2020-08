annonse

I arbeidet med en klimaplan vurderes det også tiltak for fritidsbåter og MVA-fritak for elbåter kan være en løsning.

Jon Gunnes fra Venstres sier til NRK at regjeringen ser for seg elektriske motorer i fritidsbåter. Men for å få det til diskuteres det bruk av momsfritak.

– På elbiler har det fungert veldig bra med å gi folk et insentiv til å velge grønt, men teknologien har ikke helt vært der når det gjelder elbåter. Nå begynner ting å skje, og det er veldig positivt. I fremtiden kan det bli aktuelt å få til gode insentivordninger som momsfritak også for elbåter, sier han til NRK Vestland.

Seilmagasinet skriver at utslipp fra sjøfart, fiske og havbruk kan reduseres med 7,5 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Statssekretær Mathias Fischer i Klima- og miljødepartementet sier at de har begynt den grønne omstillingen på sjøen innen skipsfarten og i 2022 vil Norge ha 70-80 elektriske ferger.

Fikk 45 millioner av EU

En båtbygger, Evoy i Florø, har mottatt 45 millioner av EU for sin elbåt satsing. De produserer robuste arbeidsbåter og har utviklet et hel-elektriske system til nye og eksisterende båter. I ett år har de testet ut og i løpet av høsten vil de være klare til å levere. Høsten 2019 tok båten «Erna Solberg» en uoffisiell verdensrekord for serieproduserte elbåter med 55 knop.

– Vi opplever massiv interesse fra hele verden, så mye at vi sliter med å svare på alt, men det er bare en positiv utfordring. Blant annet på grunn av interessen, utvides staben betydelig fremover. Vi har ti årsverk fra første september fordelt på 15 personer og flere utlysninger kommer, sier Daglig Leder og Gründer Leif A. Stavøstrand i en pressemelding.