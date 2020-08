annonse

Lørdag fikk moskeen Al-Noor islamic Centre i Bærum besøk av kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja (V).

– Når fordommer og frykt står uimotsagt, kan det lede til rasisme, hat og ekstremisme, og det kan igjen lede til voldelige handlinger, sa Raja i sin tale i moskeen.

Formålet med besøket var å få innspill til regjeringens handlingsplan mot diskriminering av og hat mot muslimer, og å drøfte arbeidet moskeens styre har gjort etter terrorangrepet mot moskeen for ett år siden.

– Mange her frykter for sitt eget liv, og mange unnlater å besøke moskeen fordi de tenker at «her kan angrep skje». Ekstremisme hindrer altså vårt demokrati, vår religionsutøvelse og vår frihet, sier Abid Raja til NTB.

Radikalisering

Kulturministeren frykter at dersom folk tar til internett for veiledning, i stedet for å dra til moskeene, så er veien kort til radikalisering.

– Vi må legge til rette for at det er minst mulig hat i samfunnet. Det er unorsk å hate andre og å utsette andre for rasisme, konstaterer Raja.

Hat

Raja hyllet også de to mennene, Muhammad Rafiq og Mohammad Iqbal, som stanset terroristen Philip Manshaus (22) og dermed fikk avverget angrepet. Han takket også styret i moskeen for hvordan de håndterer såkalt hat.

– Det overveldige flertall av muslimer i Norge ønsker å være integrerte. De ønsker å følge norsk lov, de ønsker å bli politi, de ønsker å bli med i forsvaret og å forsvare Norge. Muslimer flest er lojale og patriotiske borgere av Norge, og det må vi jobbe sammen om å få fram.

Raja mener at barn og unge som blir utsatt for rasistisk språk i oppveksten har lettere for å bli rasistiske når de blir eldre.

– Ingen fortjener å bli rasister, og ingen fortjener å bli utsatt for rasisme, våre barn fortjener bedre, sier han.

Al-Noor-moskeen fikk i mars i år 1,25 millioner kroner fra Sparebankstiftelsen, med formål å lage en utstilling og et formidlingssenter, som skal vise hva høyreekstremisme kan lede til.

– Jeg synes det er imponerende at de har klart å lage et så bredt styre som skal jobbe med utstillingen, sier Raja.

Handlingsplan mot hat

Under besøket kom Al-Noor-moskeen med innspill til regjeringens handlingsplan mot diskriminering av og hat mot muslimer.

Arbeidet ble utsatt av coronaviruset, men kultur- og likestillingsministeren håper at de skal bli ferdig denne høsten.