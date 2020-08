annonse

I juli 2012 ble en polsk statsborger (heretter benevnt som utlendingen) dømt av «District Court in Bialogard» i Polen til fengsel i 1 år og fire måneder for mishandling i nære relasjoner.

Bialogard er en historisk by nordvest i Polen, med ca. 25 000 innbyggere.

På bakgrunn av en internasjonal etterlysning fra polske myndigheter på grunn av en europeisk arrestordre, ble utlendingen pågrepet av norsk politi torsdag 30. juli 2020 gjennom Schengen Information System.

Påtalemyndigheten ønsket at utlendingen med hjemmel i arrestordreloven skulle varetektsfengsles i fire uker i påvente av en utlevering til polsk politi. Han ble derfor dagen etter anholdelsen fremstilt for Vestfold tingrett.

I november 2019 trådte det i kraft en ny avtale om arrestordre mellom Norge og EU, slik at overlevering av lovbrytere vil nå kunne skje betydelig raskere enn det som var normalt tidligere.

Utlendingen har oppholdt seg i Norge over fire år, og har ingen spesiell tilknytning her i landet. Han er også uten fast bopel og jobb.

I retten samtykket han ikke i å bli utlevert til Polen. Utlendingen hevdet overfor retten at han allerede har sonet ni måneder av dommen, men ble løslatt på prøve for god oppførsel. Han husket ikke helt når soningen ble gjennomført, men trodde det var en gang i 2016. Deretter reiste han til Norge.

Utlendingen mente det er feil at det ikke kommer frem av etterlysningen at han har sonet ferdig, og ba retten om å bli løslatt.

Vestfold tingrett la opplysningene i den polske arrestordren (etterlysningen) til grunn.

Det bemerkes at terskelen for unndragelse er noe mindre når det gjelder fengslinger etter arrestordreloven kontra straffeprosessloven.

Retten mente at mulighetene for at utlendingen vil reise til et annet sted i Norge, eller utenlands for å slippe å sone den polske dommen, eventuelt resttiden av denne, var åpenbar.

Derfor besluttet retten å ta påtalemyndighetens begjæring om varetektsfengsling i inntil fire uker til følge.

Det er så langt uvisst for Resett om utlendingen har anket kjennelsen inn for Lagmannsretten.