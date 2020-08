annonse

Lenge har rike russere flyttet pengene sine til Kypros. Men nå er det slutt på festen,

I flere år har russiske selskaper kunnet etablere morselskap på Kypros og overføre overskuddet sitt dit. Grunnen er en skatteavtale mellom Russland og Kypros som unngår at selskapene fullbeskattes av begge land.

I fjor alene fløy det to billioner rubler, vel 245 milliarder kroner, til Kypros, anslår Russlands regjering. Dermed krympes selskapenes bidrag til Russlands statskasse til fordel for en mer behagelig kypriotisk skattesats.

Kypros’ popularitet skyldes også landets datavern-lovgivning og engelske rettssystem. Sist, men ikke minst er Kypros medlem av Den europeiske union. Blant russere regnes adgang til EU og euro som sosialt prestisjefullt.

Nå går det imidlertid mot en fiskal hangover for rike russere etter at Kreml varsler slutt på festen. Russlands regjering vil nemlig skrote skatteavtalen med Kypros etter at landene ikke kunne bli enige om nye betingelser.

Overskudd som betales i utbytte fra russiske selskaper til eiere på Kypros, ville Kreml nemlig beskatte med femten prosent, men dette sa Kypros nei til. Dermed ligger det an til at skatteavtalen opphører fra nyttår.

Skatt på utbytte til utenlandske eiere inngår i Kremls bredere arbeid med å utvide statens skattegrunnlag og «normalisere» fiskalregimet sammenlignet med andre europeiske land. I 2019 ble MVA-satsen satt opp til 20 prosent.

Regjeringen har allerede økt inntektsskatten kraftig, nemlig fra 11 til 13 prosent, og fra 1. januar 2021 økes skatten til oppsiktsvekkende 15 prosent for personinntekt som overstiger fem millioner rubler, vel 613.000 kroner.

Imidlertid har Russland selv innført skatteparadis-tilstander for IT-sektoren, som bare betaler tre prosent selskapsskatt, mens bedrifter flest må punge ut med tjue prosent.

Russland rangeres blant landene hvor det er vanskeligere å opprette og drive bedrift i Europa. Små og mellomstore bedrifter (SMB) bidrar til tjue prosent av landets økonomi, som domineres av offentlig sektor og petroleums-, gruve- og øvrig råvareindustri.

Under coronavirus-pandemien har president Vladimir Putin fått forsterket kritikk for å angivelig ikke bry seg om SMB-segmentet, og årets skjerpelser av personinntekts- og utbytteskatt innevarsler at storkapitalen også må dra lasset.

Anslaget mot Kypros og andre lavskattland kan også ses i sammenheng med Kremls ønske om å bremse kapitalflukt og styrke rubelen. Russiske selskaper er allerede lovpålagt å remittere penger som er opptjent i utlandet, det vil si at dollar, euro og andre valutaer må overføres til selskapets russiske bankkonto og konverteres til rubler.

Det meste av Russlands velstand er opphopet i hovedstaden Moskva, som er blant verdens rikeste byer målt i antallet dollarmilliardærer, bak Hongkong på andreplass og New York City på topp-pallen. Dette viser 2020-oversikten fra Forbes.