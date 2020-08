annonse

Forskjellsbehandling av nordmenn og innvandrergrupper kan avle mer rasisme og hat, mener en oppgitt mor.

En kvinne i 50-årene kontakter Resett, og forteller om sin sønn, som har søkt seg inn på sykepleierutdanningen i år. Kvinnen er oppgitt over opptakskravene. Sønnen kom ikke inn på sykepleierstudiet. Årsaken er at hans sidemålskarakter er for lav.

– Han har riktignok over 5 i snittkarakter, men i nynorsk hadde han bare 2. Og man må ha 3 i nynorsk for å komme inn på sykepleierstudiet, forteller kvinnen til Resett.

– Fra før er min sønn utdannet helsefagarbeider, med fagbrev. Han har allerede jobbet fem år i helsevesenet.

Opptakskrav

For å komme inn på sykepleierstudiet må man ha generell studiekompetanse. I tillegg er det karakterkrav i norsk og matte, der man må ha minst 3 i standpunkt, også i sidemål.

Kvinnen opplever dette som svært urettferdig, ettersom personer med utenlandsk bakgrunn har fritak fra sidemålsundervisning, da de har morsmålsundervisning i stedet. Derfor er karakterkravet i norsk sidemål irrelevant for personer med innvandrerbakgrunn, og de kommer inn på sykepleierlinjen uansett.

Farlige misforståelser

Den frustrerte moren har selv mange års erfaring fra helsevesenet, og har erfart at mange innvandrerkolleger ikke behersker skikkelig norsk, være seg bokmål eller nynorsk. Det kan være katastrofalt i helsesektoren, der små nyanseforskjeller i språket kan utgjøre enorm forskjell i prekære situasjoner.

– Språkproblemer kan være kjempeskummelt. Det kan i verste fall stå mellom liv og død, forteller kvinnen.

– Sønnen min har høyt snitt, er utdannet helsefagarbeider og har flere års erfaring fra helsevesenet. Men han har ikke god nok nynorskkarakter, mens andre, som ikke kan skikkelig norsk engang, de får komme inn. Det oppleves som veldig urettferdig. Sånt kan skape mer rasisme.

– Forstår at det er leit

Statssekretær Aase Marthe Johansen Horrigmo fremholder at gode norskkunnskaper er viktig for sykepleiere, slik at de kan kommunisere godt med pasienter.

– Jeg forstår at det er leit ikke å komme inn på studiet man har søkt på og drømmer om å komme inn på, sier Horrigmo til Resett.

Hun understreker at ved opptaket til fjorårets studieår, ble opptakskravet til bachelorstudiet i sykepleie skjerpet. Søkere må nå dokumentere et karaktergjennomsnitt på minimum 3,0 i fagene norsk (393 timer) og fellesfaget matematikk (224 timer), i tillegg til generell studiekompetanse.

– Det er blant annet fordi vi mener norsk- og mattekunnskaper er viktige for sykepleiere som skal kommunisere tilfredsstillende med pasienter og pårørende, og regne ut medisindoser, slår Horrigmo fast.

Hun understreker at hvorvidt en elev har grunnlag for å få fritak i sidemål, er en avgjørelse som ligger til den videregående skolen.