Rundt 200 pøbler støtte for tredje dag på rad sammen med politiet i Portland.

Vandalene startet bare noen timer etter at byens ordfører Ted Wheeler hadde bedt demonstranter om å holde seg borte fra gatene, skriver NTB.

Selv Wheeler som er Demokrat, skjønner nå at president Donald Trump har hatt rett.

– De som barrikaderte dørene til en politistasjon kvelden i forveien og prøvde å sette fyr på den, var ikke demonstranter, men kriminelle, sa Wheeler.

Han fulgte opp med å si at voldelige demonstrasjoner kun er politisk drivstoff for president Donald Trump, som lenge har sagt at disse voldelige demonstrasjonene ikke dreier seg om rasisme, men vandalisme.

Demonstrasjonene i Portland har vært betydelig mindre i størrelse etter at Trump sendte føderale styrker inn for å beskytte bygninger og mennesker. Opptøyene i Portland startet først som en reaksjon på at Georg Floyd døde i politiets varetekt i Minneapolis i slutten av mai.

Politiet i Portland har pågrepet over 400 demonstranter, og i tillegg har 94 blitt pågrepet av sikkerhetsstyrken Trump sendte til byen.