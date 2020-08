annonse

annonse

TV 2s USA-korrespondent Fredrik Græsvik fortsetter å skjelle ut personer som stiller ham spørsmål på Twitter.

I forrige uke ble det mye oppmersomhet rundt Græsvik da Frps stortingsrepresentant Jon Helgheim kalte TV 2-journalisten en løgner. Helgheim reagerte voldsomt etter at Græsvik hevdet at Trump ønsket å «vrake demokratiet» i USA.

– I stedet for å gjøre jobben sin, sprer Græsvik løgner om at Trump vil vrake demokratiet. Jeg er ingen stor fan av Donald Trump, men jeg er enda mindre fan av løgnaktige journalister. Vi kan ikke stole på TV 2 nyhetene, skrev Helgheim.

annonse

Krangelen mellom de to fortsatte lenge på Twitter og vekket oppsikt hos mange.

Til slutt ble også de etablerte mediene nødt å melde om twitter-kranglingen. TV 2s nyhetsredaktør, Karianne Solbrække, fikk spørsmål om hva hun synes om Græsviks raportering fra USA i et intervju med Medier24.

– Fredrik har min tillit. Jeg er den første til å innrømme feil, hvis TV 2 Nyhetene ikke gjør jobben vår godt nok. Men at en folkevalgt som Helgheim, med bakgrunn i denne tweeten, stempler oss som løgnaktige, falske og ikke til å stole på – synes jeg er trist, sa Solbrække.

annonse

Angrep Fox News

Men Græsvik har ikke dempet seg etter å ha blitt kalt en løgner. Etter støtten fra TV 2-redaktøren har det blitt flere twitter-angrep mot president Trump. Han har også beskyldt presidenten for å «stå i veien» for hans journalistikk.

– Helt siden han inntok Det hvite hus har USAs 45. president beskyldt oss journalister for å lyve og å spre falsk informasjon. Beskyldningene har tiltatt i det siste. Han vet at vi står i veien for ham om han ikke ønsker å følge spillereglene. Det er jobben vår, skrev han i en «analyse» publisert på nettstedet tv2.no.

Like etter «analysen» gikk Græsvik selv til angrep på journalister da han anklaget USAs største nyhetskanal Fox News for å ikke bry seg om rasisme.

– TV-kanalen Fox News har nå bestemt seg for at drapet på George Floyd ikke har noe med rasisme å gjøre, at rasisme ikke er et problem i USA og at svarte krever for mye, skrev Græsvik.

En person stusset på twitter-utbruddet og spurte om Græsvik kunne finne ut om George Floyd hadde pusteproblemer fordi han var ruset på fentanyl.

annonse

– Ryktene skal også ha det til at du ikke er riktig vel bevart, svarte Græsvik.

TV-kanalen @FoxNews har nå bestemt seg for at drapet på #GeorgeFloyd ikke har noe med rasisme å gjøre, at rasisme ikke er et problem i USA og at svarte krever for mye. #rasisme @IngrahamAngle — Fredrik Græsvik (@UriksFredrik) August 6, 2020

Rykter skal også ha det til at du ikke er vel bevart. — Fredrik Græsvik (@UriksFredrik) August 6, 2020

Det ble også temperatur og glefsing da han hevdet at Trump hadde fortalt i et intervju at «barn er immune» mot koronaviruset.

Trump har aldri sagt at barn er immune, noe som ble påpekt av flere.

– Han sa barn er «nesten immune» – Trump brukte uttrykket «Almost Immune». Jeg anbefaler deg å bruke journalist-utdannelsen din , og lese igjennom skriptet han brukte, og så formulere ett argument, svarte en person.

Han sa Barn er «nesten immune» – Trump brukte uttrykket «Almost Immune» jeg anbefaler deg å bruke journalist utdannelsen din , og lese igjennom Skriptet han brukte og så formulere ett argument. — christer sverre (@Kong5verre) August 6, 2020

– Selv Facebook har nå sett seg nødt til å fjerne utsagn fra Donald Trump om at Covid-19 ikke er farlig for barn. Det er bra at de gjør som seriøse medier og tar ansvar. Og du! Du som nå vil kommentere hvor dumt dette er – hvis du ikke har en doktorgrad i medisin – la være, het det i meldingen til Græsvik.

Men det var flere uten doktorgrad i medisin som kommenterte. Mange utrykte bekymring for at Facebook nå har begynt å sensurere ytringer. Græsvik blandet deretter inn Facebook som «seriøst medium» og synes det var bra at de sensurerte.

– Og hvem bestemmer? Far Left kooks in the media, skrev en person om journalistens sensur-hyllest.

Græsvik ble igjen sint.

– Vi som fortsatt har vett. Stikk!, svarte han.

Nei. Du har feil. Og seriøse medier bør fjerne livsfarlige råd fra ledere — Fredrik Græsvik (@UriksFredrik) August 6, 2020

Vi som fortsatt har vett. Stikk! — Fredrik Græsvik (@UriksFredrik) August 6, 2020

Græsvik ble også irritert da en person informerte at Trump aldri hadde sagt at han har vært i mot innvandrere.

– Ehh. Jeg vandret inn hit under Trump. Samme mann som sa at han ikke ville ha innvandring fra Haiti og drittland fra Afrika. Lukk nebbet ditt, glefset TV 2-journalisten.

Eeeh. Jeg vandret inn hit under Trump. Samme mann som sa at han ikke ville ha innvandring fra Haiti og drittland i Afrika. Lukk nebbet ditt. — Fredrik Græsvik (@UriksFredrik) August 7, 2020

Blendahvite Trump-tilhengere

Det er ikke første gang USA-korrespondenten skjeller ut de som svarer ham på twitter. Mange har vist skjermbilder som viser at Græsvik har blokkert de som kritiserer ham. Græsvik har selv innrømmet at han blokkerer de han ikke liker.

Græsvik har de siste årene blitt kritisert for å være en Trump-fiendtlig reporter, og flere har stusset på at TV 2 har gitt han oppdraget i å være USA-korrespondent. Han har blant annet skrevet at Trumps folkemøter er «blendahvite», og anklaget presidenten for å kunne være en «russisk agent».

Til tross for de mange påstandene og oppsiktsvekkende uttalelsene, har ikke Græsvik fått oppmerksomhet i den etablerte pressen i Norge for sin tvitring.