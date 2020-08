annonse

Egg og tomater ble kastet på Stopp islamiseringen av Norge (SIAN) da de holdt tale på Mortensrud i Oslo. De som protesterte og kastet ting på SIAN beskyldte de for å være nazister.

– Det er for enkelt, mener Lars Erik Berntzen, professor i sammenlignende politikk ved Universitet i Bergen, skriver Vårt Land.

Han betegner SIAN som høyreradikale. Det er en forskjell fra høyreekstreme der nynazister hører hjemme. Nynazister og anti-islamske grupper blir ofte fremstilt som det samme. Skillelinjene kan fremstå utydelige, hevder han. Det ytre høyre er som en sekkebetegnelse. Ytre høyre deles inn i to hovedgrupper, høyreekstreme og høyreradikale, med tre undergrupper.

– Felles for både høyreekstreme og høyreradikale er nativismen, tanken om at folk og stat er ett, og at fremmede truer dette fellesskapet. Det grunnleggende skillet mellom dem, går på deres syn på demokratiet, og bruk av vold for å skape endring», skriver Berntzen og legger til.

– På den høyreekstreme siden avviser de demokratiet, og vold er ofte forherliget. De høyreradikale forkaster derimot ikke demokratier og avviser vold som løsning. De ønsker et direkte demokrati, hvor flertallet alltid skal vinne frem.

Berntzen sier at de som protesterer mot islam har en tanke om at vestlig kultur og sivilisasjon er overlegen.

– De fleste anti-islamske gruppene og organisasjonene i Vesten, har blitt opprettet av folk uten bånd til nynazistiske eller høyreekstreme miljøer. Mange har en bakgrunn fra venstresiden, sier han.