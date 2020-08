annonse

annonse

Norge har farget Europa i grønne og røde land. Millimeternivå av coronasmitte avgjør fargen. Det som helt synes å glemmes er at fargeleggingen avgjør svært mange menneskers daglige skjebne og kontaktmulighet mellom landene. Små ulikheter i smittenivå landene i mellom avgjør følgelig reise-og kontaktmulighet for det europeiske folk.

Så vilkårlig og med svært små marginer avgjør følgelig våre byråkrater, ministere og noen få medisinere det norske og det europeiske folks hverdag og menneskelige relasjoner. Eksempelvis dør mennesker i ett land uten at familie i et annet kan besøke og ta farvel. Til norske relevante myndigheter: ikke forsøk å si, som dere har forsøkt flere ganger, at rødfargen ikke er et reiseforbud. Konsekvensen av deres latterlige fargelegging innebærer nettopp dette.

Varierende smittegrad i de ulike landene berettiger selvsagt ikke en slik ekstremt firkantet løsning som dere praktiserer. I neste omgang kan situasjonen være motsatt og andre land farger Norge rødt. Dette vil selvsagt være like latterlig, vilkårlig og midlertidig. Smittenivå av virus er selvsagt ikke en statisk størrelse. Tvert i mot er nivåene konstant varierende, og derfor er fargeleggingen latterlig.

annonse

Les også: Alkoholforbud etter midnatt: – Kanskje den mest alvorlige helsesituasjonen vi kommer til å oppleve noensinne

I snart et halvt år har vi nå sett våre politikere og fagpersoner avholde ukentlige pressekonferanser. På disse har politikerne og «ekspertene» med største selvopphøyede stolthet og skråsikkerhet stått frem som noe nær faglige guder. I særlig grad har man merket seg justisministerens tilfredshet over å kunne herske over innbyggernes hverdag. Så banal og vilkårlig er følgelig vår hverdag, selv i et opplyst land som Norge.

Politikere og andre: slutt å leke med vår hverdag på overnevnte banale måte. Innse at virusforekomst ikke lar ser fargelegge.