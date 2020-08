annonse

Hvis Donald Trump gjenvelges i høst, kan regimet i Beijing gå fire tøffe år i møte, tror økonomi-professor.

USA har lenge anklaget Kina for å la coronaviruset spre seg til verden og deretter utnytte kaoset som oppstod i Nord-Amerika og Vest-Europa til å fremme Kinas egne politiske, økonomiske og militære interesser.

USA, Storbritannia, Australia og andre engelsktalende land har for lengst samlet seg mot regimet i Beijing, og nå begynner også europeiske land som Frankrike og Tyskland å følge etter med henholdsvis Huawei-forbud og suspensjon av utleveringsavtale.

Hittil i år har Washington klasket et hundretalls sanksjoner og andre tiltak i fleisen på Beijing, som rasende har forsøkt å svare med samme mynt. Senest i den fastlåste striden står den kinesiske mobilappen TikTok, som er populær i USA.

USAs president Donald Trump ville først forby TikTok i USA fordi Kina angivelig bruker appen til å spionere på amerikanere. Senere gikk Trump med på en utsettelse til 15. september for å la amerikanske Microsoft forhandle om kjøp av appen.

For å ydmyke Kina ytterligere mener Trump at en betydelig del av provenyet bør tilfalle USAs skattemyndigheter før restene betales til TikToks eiere. Det er tross alt myndighetene som har tilrettelagt for handelen, argumenterer Trump.

Nå har Beijing imidlertid svart på oppkjøpsplanene, og uttalelsene derfra tyder på at regimet ikke akter å gi slipp på TikTok. På lederplass i China Daily News kalles det fremtvungne salget for «tyveri», og Kina har «en rekke måter å svare på», advarer den statskontrollerte avisen.

TV-programmet RT Boom Bu$t har snakket med økonomi-professor John Quelch, som er dekanus ved Miami Herbert Business School. Quelch bekrefter at Kina har mange amerikanske bedrifter å velge mellom hvis de vil ta TikTok-hevn. USA har nemlig investert 120 milliarder dollar i Kina, mot Kinas fem-seks milliarder i USA.

Dekanen er imidlertid mer opptatt av det kommende presidentvalget, herunder de politiske konsekvensene som Trumps mulige valgseier kan ha for Kina. Han trekker historiske paralleller til 1985, da Ronald Reagan tok fatt på sin andre presidentperiode.

– Jeg tror at hvis president Trump sikrer seg gjenvalg, vil noen mene at hans viktigste målsetting vil bli å gjøre det samme mot Kina som Ronald Reagan gjorde mot Sovjetunionen, sier Quelch.

President Reagan er kjent for å ha bidratt til Sovjetunionens fall i 1991. Etter sitt gjenvalg i 1984 utropte Reagan Sovjetunionen som et «ondskapens imperium», og trappet senere opp et våpenkappløp som gjorde at Sovjetunionen til slutt brakk ryggen.

Det amerikanske presidentvalget går av stabelen 3. november. Da skal sittende president Donald Trump fra Republikanerne kjempe for sin andre og siste periode på fire år. Det er fortsatt usikkert hvem som blir Trumps utfordrer fra Demokratene.