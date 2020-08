annonse

Demokratene er rasende og frustert etter at president Trump i helge overrasket med å skrive under en presidentordre som gir stimuli til den amerikanske økonomien og yter bistand til arbeidsløse.

Den amerikanske økonomien gikk tilbake 7,3 prosent i andre kvartal, til tross for ekstraordinære tiltak vedtatt i mars hvor hele tre billioner dollar (ca. tre ganger verdien av det norske Oljefondet) ble bevilget.

Blant tiltakene var at hver innbygger som tjente mindre enn ca. en million kroner i 2019 (99.000 USD) fikk 1200 dollar rett inn på konto. I tillegg fikk hver arbeidsledig 600 dollar ekstra per uke, noe som gjorde at mange fikk mer utbetalt som arbeidsledige enn de fikk da de hadde jobb.

De ekstraordinære tiltakene utløp 31. juli og Trump-administrasjonen og demokratene har hatt intens forhandlinger om en ny pakke. Demokratene ville bevilge nye 3 milliarder dollar, men prøvde å pakke inn sine egne hjertesaker i lovpakken inkludert krisepakker til forgjeldede delstater styrt av demokratene.

Dette ville ikke Trump ha noe av. Og nå har han altså gått rundt Kongressen og skrevet en presidentordre som viderfører det han mener er de mest påkrevde tiltak.

Direktivene Trump har underskrevet gir 400 dollar ekstra per uke i arbeidsløshetstrygd (ned fra 600 dollar i forrige runde), fritak for tilbakebetaling av studielån ut åre, et føderalt forbud mot å kaste ut leietakere og midlertidig stans i deler av lønnsbeskatningen for bedrifter.

Trumps folk mener de har konstitusjonell rett til å omfordele midler fra eksisterende budsjettposter, mens demokratene er i det NTB omtaler som «harnisk» og beskylder presidenten for å bryte grunnloven ved å omgå Kongressen.

Lederen i Representantenes hus, Nancy Pelosi, er ute på en rekke tv-kanaler søndag og krever at Trump-administrasjonen kommer tilbake til forhandlingsbordet.

– Det han har gjort, er ukonstitusjonelt, sa Pelosi i et intervju med Fox News søndag.

Også andre demokrater er på ulike talk show søndag med samme budskap.

– Brilliant

Analytikeren Stephen Moore hos Freedomworks sier i et intervju med Fox News at han mener Trumps presidentordre er politisk «brilliant» og svekker demokratenes forhandlingsposisjon.

Trump vil med dette ha tatt initiativet for å hjelpe de amerikanerne som har det vanskeligst, mens demokartene er på defensiven og må forsvare hvorfor de ikke skriver under på økte bevilgninger.

More sier det kan være en potensiell «game changer» for valgkampen utover høsten.