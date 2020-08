annonse

Folkevalgte på Stortinget har en lønn på 988.000 kroner, mens Oslo-ordfører Marianne Borgen og byrådsleder Raymond Johansen har 1,4 millioner kroner i lønn hver, 43 prosent mer enn nasjonalforsamlingens medlemmer.

Lønnsveksten blant lokalpolitikerne i Norge har vært ujevn og høy. Det virker skjevt når fylkesordførere og ordførere tjener mange hundre tusen kroner mer enn stortingsrepresentantene. Et utvalg skal nå se etter løsninger slik at lønnsgapet kan tettes.

Aftenposten skriver at det er tverrpolitisk enighet på Stortinget om å kikke nærmere på ulikhetene, og å vedta prinsipper som kan bremse den lokalpolitiske lønnsgaloppen.

Stortinget har satt ned et ekspertutvalg ledet av makroøkonom Ådne Cappelen, som er tidligere forskningsdirektør i SSB og leder av Teknisk Beregningsutvalg (TBU).

Formålet med utvalget er å «utrede felles prinsipper for godtgjørelse til politikere på alle forvaltningsnivåer. Utvalget skal også evaluere ordningen med Stortingets lønnskommisjon». Stortinget har også vedtatt å fryse egne lønninger inntil utredningen foreligger.

– Det er betenkelig at byråder i Oslo er helt oppe på statsrådsnivå. Det er et for høyt. Det er ingen ting som tilsier at de skal ligge så mye over i lønn i forhold til stortingsrepresentanter som sitter i nasjonalforsamlingen, sier Frps finanspolitiker Hans Andreas Limi, som er medlem i Cappelen-utvalget, til Aftenposten.

Fylkeskommunene og kommunene fastsetter politikerlønninger etter eget ønske, da de er omfattet av det kommunale selvstyret. Men når det gjelder lønninger for storting og regjering, så fastsettes de av en uavhengig lønnskommisjon, og blir deretter vedtatt av Stortinget.