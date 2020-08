annonse

annonse

Vitsen «tyskerne har vært her før, og nå sniker de seg inn igjen» kan muligens ende opp i retten.

Khrono skriver at den krenkede tyske studenten har engasjert den profilerte varsleradvokaten, Birthe Eriksen. Hun er sterkt kritisk til hvordan Universitetet i Bergen (UiB) har håndtert varslere i saken på. Hun vil også kreve erstatning på vegne av den fornærmede.

Les også: Professor fikk munnkurv etter vits om tyske turister

annonse

Den fornærmede studenten innklaget psykologiprofessor Svein Larsens, etter en vits om tyske turister. Vitsen ble fremført under en forelesning ved Universitetet i Bergen i fjor. Nå har det også blitt avdekket at den samme studenten har klaget på denne professoren før.

Også under en forelesning hadde psykologiprofessor Larsen fortalt en historie fra 70-tallet. Den handlet om en student som hadde lest Steppeulven av Hermann Hesse, en tysk forfatter. Han ble gal av boken og løp rundt i Bergen og skrev «steppeulven» på vegger. Dette har fornærmet den tyske studenten. Vedkommende tok det ille opp, og oppfattet det slik at studenten kunne bli gal fordi hun likte å lese Hermann Hesse.

Advokaten bemerker at denne klagen ble ikke behandlet.

annonse

Etter det Khrono kjenner til krever studenten erstatning/kompensasjon, på grunn av den offentlige oppmerksomheten. Det har gått ut over hennes helse, jobb og økonomi, i tillegg til at varslersaken har forsinket studiene for vedkommende.