annonse

annonse

Joe Biden begår stadig flere tabber. Påvirker det hvordan den norske eliten ser på valgutfallet i USA?

VG unnlater å dekke Bidens forsnakkelser og forglemmelser, men har spurt journalister, redaktører, politikere, og diverse andre personer i den norske «eliten», om hvem de tror vinner presidentvalget i november.

VG har valgt å kalle valgundersøkelsen «100 nordmenn om USA-valget, dette tror de blir vinneren». Avisen har spurt andre i mediepersonligheter, diverse politikere, statsvitere og jurister.

annonse

Få av dem som er spurt gir Trump en sjanse. Frps Carl I. Hagen og Abid Raja fra Venstre gir Trump litt skryt, og har troen på at han blir gjenvalgt. Ellers er det negative kommentarer om Trump fra dem som er sikre på Biden-seier.

Les også: Bill Clinton besøkte Norge med Epstein på «Lolita Express» i 2003 for å møte Bondevik

– Utenlandsk innblaning

annonse

Blant dem som er Trump-negative er TV 2s nyhetsredaktør Karianne Solbrække og hennes USA-korrespondent Fredrik Græsvik.

– Velgerne ser ut til å være misfornøyd med Trumps evner til krisehåndtering, sier Græsvik til VG.

Tidligere Høyre-statsråd Kristin Clemet sier hun «håper Biden vinner». Hun får støtte av Aps Jan Bøhler som hevder «amerikanske velgere har fornuft nok til å stemme ut en president som går mer og mer bananas».

Også NRKs «USA-ekspert» Hilde Restad har blitt spurt. Hun svarer at Trump kan vinne valget hvis det forekommer «utenlandsk innblanding à la 2016». Hun bommet fullstendig på alt hun spådde før 2016-valget.

Feilet på målinger

Tidligere statsminister og Bill Clinton-venn, Kjell Magne Bondevik, er også selvsikker i sin sak på hvem som vinner.

annonse

– Biden 55-45 prosent. Tror så mange velgere mister troen på Trump slik at det holder for Biden, sier han.

Les også: Bill Clinton var på Epsteins private øy og møtte «to unge jenter»

Før 2016-valget spådde den etablerte norske pressen en soleklar seier for Hillary Clinton. NRK hevdet at det var 90 prosent sjanse for at Hillary Clinton skulle vinne.

I videoen under kan du se et sammendrag hvordan media, politikere og Hollywood-kjendiser spådde en soleklar Clinton-seier, og reaksjonene da det gikk opp for dem at de tok feil.