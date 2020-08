annonse

Oslo Frp vil spille inn sin «patriotresolusjon» for resten av partiet. Siv Jensen slår imidlertid fast at det ikke er noe nytt at Frp vil ivareta nordmenns interesser.

Fylkesleder Geir Ugland Jacobsen i Oslo Frp bekrefter overfor Dagbladet at den mye omtalte «patriotresolusjonen» som ble vedtatt på fylkesårsmøte i fylkeslaget i vinter, skal bli fremmet på Frps landsmøte.

– Patriotresolusjonen er vedtatt av Oslo Frps årsmøte, og spilt inn til landsstyret for videre behandling på landsmøtet. Forslaget uttrykker vårt ønske om en dreining i nasjonalliberalistisk retning for partiet, sier Ugland.

I resolusjonen ble det slått fast at Frp skal være et «patriotisk fyrtårn». Nå er imidlertid begrepet nasjonalkonservatisme droppet til fordel for nasjonalliberalisme. Det gleder Frp-nestleder Sylvi Listhaug, som understreker overfor Dagbladet at hun opplever at «vi alle mener at Fremskrittspartiet skal ha den velkjente friskheten og tydeligheten som alltid har vært Frp’s varemerke».

Partisk professor

Professor Bernt Hagtvet i statsvitenskap ved UiO er tydelig på hva han mener om Frp. Han slår rett og slett fast at partiet er «fremmedfiendtlig».

– Ugland Jacobsen skal få problemer med å innpasse den norske nasjonale tradisjon med Frp’s fremmedfiendlighet og ytterliggående individualisme, noen vil si ren egoisme i Ayn Rand-tradisjonen. Frp vil si de vil «sette Norge først». Dette er en Trump-parodi og meningstomt i dagens Norge, mener Hagtvet.

Nordmenns interesser

Partileder Siv Jensen slår på sin side fast at hun var motstander av «patriotresolusjonen», ikke fordi hun er uenig i innholdet, men fordi vedtaket handlet om å legge opp til en prosess som avviker fra Frps sedvanlige programprosess.

– Vi har alltid satt Norge og nordmenns interesser først, og det skal vi selvsagt fortsette med i årene som kommer, sa Jensen til Dagbladet, i forbindelse med vedtaket.