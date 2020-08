annonse

annonse

Huawei skulle erobre Europa med sin 5G-teknologi og smarttelefoner, men snubler videre i amerikanske sanksjoner.

Ved inngangen til 2020 så det meste lyst ut for kinesiske Huawei. Både Storbritannia og Frankrike hadde motstått amerikansk press, og ønsket Huawei velkommen som leverandør til landenes 5G-nett.

Seks måneder senere er Huawei kastet ut av Storbritannia og forvist fra Frankrike. Nå må Huawei dessuten innstille sin produksjon av smarttelefonen Mate, en av selskapets flaggskipmodeller. Grunnen er at Huawei snart går tomme for en bestemt type brikkesett og ikke klarer å skaffe nye.

annonse

Huawei har nemlig ikke lenger tilgang på den avanserte prosessoren Kirin 9000, som tilvirkes av Taiwan Semiconductor Manifacturing. Grunnen er amerikanske sanksjoner som fra mai 2020 forbyr at komponenter som inneholder USA-produserte deler, heriblant Kirin 9000, selges til Huawei.

Les også: Kinas tekstil-eksport rakner, nabo står klar med symaskinen: ‒ Vi overtar gjerne

– Det er harde tider for mobiltelefon-geskjeften vår. Etter 15. september vil vi hverken kunne produsere våre ledende brikkesett eller brikker med AI-prosesserende kapasitet. Dette er et svært tap for oss, sier Yu Chengdong, Huaweis administrerende direktør for personmarkedet.

annonse

I andre kvartal 2020 passerte Huawei sørkoreanske Samsung som verdens største produsent av smarttelefoner. Da solgte Huawei 55,8 millioner enheter, en økning fra snaut 20 millioner enheter i første kvartal 2015.

Samsungs salg endte samtidig på 53,7 millioner enheter, et stup fra 80 millioner enheter i tredje kvartal i fjor. Ifølge Huawei selv kunne rekorden allerede ha blitt tangert i 2019, var det ikke for amerikanske sanksjoner.

I fjor ble Huawei nemlig erklært som en sikkerhetstrussel mot USA og satt på Entity List, som amerikanske borgere ikke får handle med. Dermed mistet Huawei adgang til Googles operativsystem Android.

Les også: Frankrike sier «non» til kinesisk 5G – kan være fjernet om fem år

Likevel ligger Huawei an til å selge færre smarttelefoner enn i 2019, da i alt 240 millioner enheter fant veien til butikkhyllene. Huaweis forsprang kommer i hovedsak fra hjemmemarkedet i Kina, og er trolig et blaff, mener Mo Jia i analysebyrået Canalys.

annonse

Grunnen, mener Mo, er at vestlige kunder i økende grad rømmer fra det skandaleomsuste varemerket som følge av coronavirus-pandemien og det politiske etterspillet. Kinas hjemmemarked er ikke nok til å sikre Huawei global dominans, avslutter analytikeren.

Huawei har tette bånd til regimet i Beijing, herunder Folkets frigjøringshær. Det antas derfor at brukere av Huawei-produkter gjør seg avhengige av regimet.