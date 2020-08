annonse

annonse

Presidenten var på hjemmebane da han skrev under på de fire presidentordrene på sin egen golfklubb i Bedminster i New Jersey lørdag, skriver NTB.

Presidentordrene skal ifølge Trump hjelpe koronarammede amerikanerne på tross av at forhandlingene i Kongressen om en ny krisepakke har strandet.

En av ordrene har til hensikt å videreføre ledighetstrygd. En annen skal gi betalingslette på tilbakebetaling av studielån. Den tredje innebærer føderalt forbud mot utkastelser fra bolig. Den fjerde suspenderer visse skatter på lønn.

annonse

Today’s third executive order provides for the continuation of expanded unemployment benefits. pic.twitter.com/SvMquVZzDM — The White House (@WhiteHouse) August 8, 2020

Demokratenes ledere i Kongressen, Nancy Pelosi og Chuck Schumer, reagerer sterkt på Trumps beslutning lørdag og sier de er skuffet over at presidenten, i stedet for å jobbe for å løse amerikanernes problemer, velger å holde seg på luksusgolfklubben sin.

Trump utalte lørdag at demokratene prøver å holde den viktige hjelpen som gissel og la til at han fortsatt håper på at partene kan enes om en krisepakke i Kongressen på et senere tidspunkt.