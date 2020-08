annonse

– Norsk vegansamfunn vil ha statsstøtte slik at veganismen lettere kan utbres. Statsstøtten bør heller gå til dem som spiser kjøtt, for det er kjøttkonsumentene som gir dyrene liv, skriver Kjell-Magne Rystad i Nettavisen .

Han mener at Henrik Kjellmo Larsen og Samuel Rostøl i Norsk vegansamfunn forsøker å gi inntrykk av at veganisme ikke dreier seg om politikk, men etikk, i meningsinnlegg i Nettavisen.

– Men Larsen og Rostøl medgir at statsstøtte søkes for å jobbe politisk. Hva er egentlig formålet med det? Full likestilling mellom mennesker og dyr? Strenge lover for dyrevelferd har vi allerede. Trengs det virkelig mer?

Rystad skriver videre at veganere har full frihet til å være veganere. Det er når dette levesettet skal overføres på andre at det blir problematisk. De vil innskrenke andres muligheter til å spise kjøtt, mener han. Han slår fast at veganisme minner om religion.

– Veganere hevder at veganisme skal være så bra for helsen. Men veganere må svelge en haug med piller for å unngå alvorlige mangelsykdommer. Er det dette pillelivet vegansamfunnet søker politisk makt for å påtvinge oss andre? spør han.

– Veganisme vil i sin ytterste konsekvens innebære utryddelse av det meste av verdens bestand av større dyr. De fleste større dyr i verden er husdyr som ikke bare kan «slippes fri». Alternativet til å være husdyr er for disse dyrene å ikke leve i det hele tatt, skriver han og legger til.

– Så mener kanskje veganerne at husdyr lever så uverdige liv at de ikke bør ha liv i det hele tatt. Er det slik? Som nevnt har vi strenge lover for dyrevelferd allerede.