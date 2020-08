annonse

annonse

Det begynte med at Christer Falck tok et oppgjør med VG-journalist Thomas Talseth på Facebook. Malin Kulseth og Tone Damli fyrer også løs.

VG avfeier kritikken.

– Vi har lest Tone Damlis kritikk. Den lytter vi til. Når noen kommer med tilbakemeldinger om VGs journalistikk, tar vi dem på alvor. Det gjør vi også i dette tilfellet. Vi ønsker nå å bringe klarhet i hva som har skjedd og bakgrunnen for Damlis innlegg på Facebook, skriver VGTV-redaktør Rolf Sønstelie i en e-post til Nettavisen.

annonse

Les også: VG frikjenner seg selv

Det begynte med at Christer Falck ble ergerlig på en artikkel skrevet av VGs Thomas Talseth. Han bemerket syrlig at Talseth har vært ute etter ham i en årrekke. Falck husker ikke helt hvor det startet, men husker at han avslørte Talseth som en av dem som byttet platene han fikk fra plateselskapene i røyk på Platekompaniet.

Thomas Talseth (VG) mottok rundt 5.000,- for å lage nok en negativ sak om Christer… Publisert av Christer Falck Søndag 2. august 2020

annonse

Les også: Ny VG-sjef frykter ikke ny skandale: Ikke redde for at noe sånt skal skje igjen

Kvelden etter tok musiker Lars Vaulars ekskone, Malin Kulseth, også et oppgjør med VG-journalist Thomas Talseth og avisens metoder. Medier24 skriver at Kulseth postet på Facebook om hvordan VG-journalist Thomas Talseth hadde mast på henne – for å få en kommentar om samlivsbruddet.

– Et godt karakterdrap kan være forløsende å lese, skriver hun om Christer Falcks utblåsning.

Et godt karakterdrap kan være forløsende å lese. I utgangspunktet tenkte jeg at det var deilig at Christer Falck… Publisert av Malin Kulseth Mandag 3. august 2020

Les også: VG og Sofie Bakkemyr inngår forlik

VG beklaget overfor Kulseth, hvis hun hadde fått et dårlig inntrykk.

annonse

– Det er ikke feil å rette en høflig henvendelse om et mulig samlivsbrudd mellom kjente mennesker. Men i dette tilfellet tok vi ikke nok hensyn, særlig med tanke på situasjonen Kulseth stod i, og det er vi lei oss for. Det har vi beklaget overfor Kulseth i dag, skriver Rolf Sønstelie i en e-post til Nettavisen.

Men han vil ikke kritisere Talseth, og formidler i stedet VGs versjon av saken.

– Denne saken startet som et tips til VGs redaksjon. Thomas Talseth var på kveldsvakt da tipset kom, og fikk i oppgave å ettergå tipset i første omgang. VG henvendte seg flere ganger til Malin Kulseth om samlivsbruddet med artisten Lars Vaular. Her skulle vi vist mer hensyn. Vi forstår at hun opplevde dette som en tilleggsbelastning. Slik skal det ikke være. Dette har vi formidlet til henne personlig i dag, sier redaktør Sønstelie.

Han sier videre at Thomas Talseth er en faglig dyktig journalist og at hans jobb er å drive kritisk journalistikk på underholdningsbransjen. Det er et ansvar han og avdelingen forvalter med stor integritet, sier Sønstelie. En viktig del er å skrive om livet til kjendiser, og det omfatter også samlivsbrudd, fastslår redaktøren.