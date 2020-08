annonse

annonse

70 personer er blitt satt i karantene etter å ha deltatt på en id-feiring i Kongsberg i slutten av juli.

Det ble registrert fire nye smittetilfeller i Kongsberg søndag, melder Laagendalsposten. Tre av disse deltok i feiring i moskeen i Kongsberg.

70 andre personer som deltok er satt i karantene fram til mandag. Kongsberg kommune ber alle med symptomer om å teste seg.

annonse

– Vi ser i Norge nå at smittespredning gjerne knytter seg til sosiale arrangementer der flere mennesker er samlet på et sted. Som følge av at moskeen hadde foretatt god registrering av alle til stede, fikk vi igangsatt smittevarsling raskt for å hindre videre spredning, sier ordfører Kari Anne Sand.

SFO-ansatt i Nordre Follo koronasmittet – Knyttes til utbruddet i Indre Østfold

I en annen sak er det klart at en SFO-ansatt i Nordre Follo kommune har fått påvist korona. Personen var på jobb forrige uke. Nordre Follo er nabokommunen til hardt rammede Indre Østfold,

annonse

Ifølge lokalavisen Østlandets Blad holder SFO stengt for første klasse mandag. Foreldre og foresatte som har barn på den aktuelle skolefritidsordningen er blitt varslet om smittetilfelletm skriver NTB.

– Personen har vært på jobb på SFO onsdag denne uken. Voksne nærkontakter som jobbet sammen med den ansatte blir kontaktet direkte og testes i morgen, 10. august, sier Kerstin Anine Johnsen Myhrvold, kommuneoverlege i Nordre Follo kommune.