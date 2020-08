annonse

annonse

Forretningsmannen Jimmy Lai (71) ble mandag pågrepet og siktet etter Kinas nye sikkerhetslov. Lai regnes som en demokratiforkjemper i opposisjon til kommunistpartiet i Beijing.

– Jimmy Lai er pågrepet mistenkt for ulovlig samarbeid med utenlandske makter, skriver Lais kollega Mark Simon på Twitter.

En politikilde bekrefter til nyhetsbyrået AFP at Lai ble pågrepet og siktet for å ha konspirert med utenlandske makter.

Lai eier tabloidavisen Apple Daily og kritiserer jevnlig Kinas autoritære styre, skriver NTB.

Bilder publisert på Facebook av Apple Dailys egne journalister viser politibetjenter som gjennomsøker redaksjonslokalene beliggende i en næringspark utenfor sentrum av Hongkong.

NOW: @JimmyLai, outspoken pro-democracy activist and owner of opposition newspapers @AppleDaily, has been arrested for "colluding with foreign powers" under the #NationalSecurityLaw in Hong Kong. pic.twitter.com/wI3vBsB5oe

— Samuel Chu 朱牧民 (@samuelmchu) August 9, 2020