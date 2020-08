annonse

Sosiolog Kjetil Rolness skriver at vi lever i en gal verden. Så viser han til noen eksempler fra USA.

En kvinne hadde malt ansiktet svart under halloween og mistet jobben. En kunstkurator mistet jobben etter at han sa at omvendt diskriminering er å slutte å kjøpe inn verker av hvite kunstnere. En ansatt i Google mistet jobben da han hevdet at det er psykologiske forskjeller mellom menn og kvinner og at det er årsaken til lav kvinneandel i teknologibransjen.

– Hva er det som skjer? Kan vi vende oss til forskningen for å bli klokere på den identitetspolitiske vekkelsen som har hjemsøkt også vårt land, og få et fornuftig korrektiv til moralhysteriet? Nei. Det er her galskapen kommer fram, skriver han i Aftenposten.

Han skiver at en må ha en universitetsstilling tenke at ord er vold, at kunnskap (bare) er makt, at gruppetenkning og offermentalitet er frigjørende. Eller at borgerrettighets-, kvinne- og homobevegelsens seire knapt betyr noe, fordi rasismen, sexismen og homofobien finnes overalt.

Da blir resultatet de nye fagene: Postkolonialisme. Skjev teori. Interseksjonell feminisme og kritiske hvithetsstudier, skriver Rolness og at de dernest fant veien til media: Cispersoner. Heteronormativitet. Hvithetsnormen. Mikroaggresjoner. Rasialisering. Kulturell appropriering og avkolonisering.

– Når kunststudenter i Oslo krever avkolonisering av pensum, er det ren teoriimport fra USA og England. Når rektor støtter dem, og sier at «hele det norske samfunnet er gjennomsyret av strukturell rasisme», så har han neppe sjekket fakta. Men sier han noe annet, noe som er mer sant, setter han skolens omdømme og egen stilling på spill, skriver han og tillegger.

– Det er ikke sånn læresteder og kunnskapsinstitusjoner skal fungere. Men etter det massive gjennomslaget til Black lives matter, er det andre regler som gjelder, hevder han.