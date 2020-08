annonse

annonse

Venstresiden har lenge blitt anklaget for å ha et underlig forhold til islam og feid kvinneundertrykkingen under teppet. I Klassekampen tar de det et steg lengre.

En «gjesteskribent» skriver svært apologetisk om nettopp kvinnesynet i islam. Skribenten er Mona Osman, som beskrives som «statsviter».

– Nåtidas mest kritiserte plagg er muligens hijaben i alle dens former. Hijaben blir ofte kritisert for å være et kvinneundertrykkende plagg, og dermed er islam en kvinneundertrykkende religion. Diskusjonen, kritikken og motargumentene stagnerer gjerne her, skriver hun.

annonse

Osman mener slørene som katolske nonner bruker viser at islam blir urettferdig behandlet når den kritiseres for å være kvinneundertrykkende.

– «Loven» virker ikke lik for alle. Det er vanskelig å bringe inn faglige og kunnskapsbaserte aspekter i denne debatten. Det trengs. Den systematiske og verdensomspennende «liberaliseringen» av kvinnen har tatt over som en enveiskjøring om hva hijaben er og hva den symboliserer, skriver hun.

I Osmans forestillingverden har «hijaben noen ganger vært et symbol på kvinnefrigjøring, frihet og motstand». I Egypt på 1970-tallet var det visstnok «kvinner som, etter først å ha tatt til seg vestlige klær, falt tilbake til hijaben for å ta avstand fra den voksende materialismen og kommersialiseringen av kvinnen.»

annonse

Les også: Hold den undertrykkende hijaben vekk fra bunad og norske tradisjoner

Mona Osman mener at i dagens samfunn blant muslimske jenter har hijaben blitt «mote og som sådan et kommersielt produkt.» Hun mener det er den vestlige kvinnen som er undertrykt på grunn av skjønnhetspresset:

– Kanskje finnes en annen type slør i vesten: sminke og mote. Man undrer seg ofte om higen og presset etter å se «bra nok» ut er en form for undertrykkelse.

Det er ikke mannen, patriarkatet og seksualiseringen som ligger bak tildekkingen av kvinnen i hijab, ifølge Osman. Det skyldes utenlukkende Allah:

– Så, hvorfor velger så mange muslimske kvinner å bære dette «undertrykkende» plagget frivillig? spør hun retorisk.

Osman henter frem en hellig islamsk tekst som forklaring. Det er Allah som «oppfordrer alle kvinner til å dekke seg til».

annonse

– I blant annet surah Al-Ahzab (33:60) står det at Allah oppfordrer alle kvinner til å dekke seg til. Det finnes ikke noen forklaring. Årsakene er mange og forskjellige. Kvinnen (og mannen) skal vurderes etter sin intelligens, kunnskap og gjerninger, ikke objektivisere hverandre.

Allah bestemmer

Allah har altså beordret det, så det trengs ingen forklaring, mener hun. Islam betyr da også «underkastelse». Og Osman påpeker at den underkastelsen også gjelder mannen:

– Og selv om det kan være vanskelig og forstå med tanke på fokuset som er rettet mot kvinnen, innehar islam også formaninger og forpliktelser ovenfor den muslimske mannen. Dette gjelder klesdrakt så vel som oppførsel. Og dersom kvinnen bestemmer seg for å bære hijaben, er det fordi Allah har oppfordret henne til det, skriver hun.

Klassekampen har illustrert artikkelen med lykkelige, smilende senegalesiske kvinner iført hijab.

Hvem sa vel at venstresiden ikke klarer å kombinere feminisme med å hylle islam?