En søknad om benådning undergis en konkret og skjønnsmessig helhetsvurdering, hvor man vanligvis står overfor en rekke momenter som trekker i ulik retning.

Et moment for benådning kan være at domfelte har fått så store helsemessige problemer at straffegjennomføringen vil representere en ekstraordinær påkjenning for ham. Det samme gjelder dersom det har oppstått uvanlig byrdefulle familieforpliktelser.

På den annen side taler det mot benådning at domfelte er ilagt en lang fengselsstraff for et alvorlig straffbart forhold, eller at han gjentatte ganger er domfelt for samme type forhold.

Manglende økonomisk evne anses normalt ikke som en slik ekstraordinær omstendighet som kan begrunne benådning for bøter.