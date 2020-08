annonse

annonse

Det har lenge vært kjent at ikke-muslimer i Pakistan diskrimineres. Nå rapporteres det om massekonvertering av hinduer, som gjør det for å overleve økonomisk.

Den kristne minoriteten har vært utsatt for undertrykkelse og trusler lenge. Flere kristne har blitt dømt til dødsstraff for å fornærme islam og profeten Muhammed.

Som Resett tidligere har skrevet har tusenvis hinduer av lavere kaste konverterte til kristendommen for århundrer siden, i håp om å slippe unna en syklus av diskriminering, som hersket over alle aspekter av deres liv: Hvilke vannbrønner de kunne drikke fra, hvilke jobber de kunne ha, osv.

annonse

Mens India har forbudt kastebasert diskriminering med blandet suksess, blir det nesten oppmuntret av staten i Pakistan. I juli i fjor annonserte for eksempel det pakistanske militæret jobbannonser i aviser for kloakkrensere – med forbehold at bare kristne kunne søke.

Les også: Storbritannia avviser Asia Bibi for å unngå å forulempe det muslimske miljøet

Nå rapportere New York Times at det også at det blant den vesle hinduistiske minoriteten som er igjen i Pakistan er en økt forekomst av konvertering direkte til islam. Det var en kjeitede utførelse av de islamske ritualene i det konvertittene «la bak seg sine mange guder» og gikk over til en gud – Allah, skriver NYT. Deretter ble menn og gutter omskjært.

annonse

Flere titalls familier i Sindh-provinsen gjennomgikk slike massekonverteringer i juni. Det er en økning som sees i sammenhenge med økonomiske problemer etter coronakrisen. Verdensbanken har estimert at 18 millioner av landets 74 millioner jobber kan gå tapt.

Hinduer blir systematisk diskriminert på jobbmarkedet og en del er tvunget inn i regelrett slaveri. Noen av konverteringene blir beskrevet som frivillige, mens andre skjer under tvang.

Det er ikke ukjent at jenter med hindubakgrunn blir kidnappet, voldtatt og dermed i praksis er tvunget til å konvertere.

Konverteringene har ført til protester i India, skriver NYT.

I 1947 ble India delt i to da britene trakk seg ut. En del ble til Pakistan, og senere fikk også Bangladesh i øst status som egen stat. Det regnes at syv millioner mennesker ble drept i folkeforflytningene og tumultene som fulgte. Omlag 20 prosent av befolkningen i Pakistan var hinduer i 1947, ved den siste folketellingen i 1998 var det nede i 1,5 prosent av landets over 200 millioner innbyggere.