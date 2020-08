annonse

annonse

Sylvi Listhaug kommer til å kreve fjerning av avgifter i forhandlingene om statsbudsjettet for 2021. Hun sier at de må ned om regjeringen skal ha håp om å få flertall. Nå får hun støtte i kravet av LO.

– Norge taper masse arbeidsplasser og store inntekter gjennom å ha særnorske avgifter. Og derfor kommer det til å bli viktig for oss i forhandlingene om statsbudsjettet for neste år at avgiftsnivået i Norge skal ned slik at vi beholder penger i Norge, og ikke minst at vi kan skaffe til veie flere arbeidsplasser i mange sektorer, sier Listhaug til TV2 .

Les også: Grensehandel: – Vi kan ikke utforme avgiftspolitikken vår i et vakuum

annonse

Virusutbruddet har demonstrerte hvor kraftig handelslekkasjen er, bryggerinæringens tall viser at i juni ble det solgt 12 millioner liter mer brus og alkohol, om en sammenlikner med juni i fjor. For ølsalg var oppgangen 25 prosent og i grensefylkene hele 37 prosent.

En flaske øl koster 12 kroner i Sverige, og i Norge koster den 26 kroner. Momsen er lik på begge sider av grensen. Men i Norge må man betale hele 12 kroner i ekstraavgifter på alkohol og emballasje

Listhaug sier at konsekvensen av avgiftsforskjellen er å flytte penger – og arbeidsplasser – ut av Norge.

annonse

Les også: Svenskehandelen skyter fart: – Hadde vært Norges fjerde største bransje

Administrerende direktør i Næringslivets hovedorganisasjon (NHO), Petter Brubakk støtter Sylvi Listhaugs forslag. Han forteller at virusutbruddet har vist at handelslekkasjen har vært større enn det man trodde.

LO støtter også Fremskrittspartiet

– Vi kommer tilbake til normalsituasjonen etter hvert. Folk kommer til å kjøre over og handle i stort monn. Og dette går jo selvfølgelig utover norske arbeidsplasser. Det har innvirkning på både den lokale kjøpmannen og ikke minst arbeidsplasser, både innenfor bryggerinæringen, men også innenfor hele næringsmiddelindustrien langs grensen, sier Jarle Wilhelmsen i LO.