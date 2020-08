annonse

SV-leder Audun Lysbakken ber de rødgrønne partiene gå sammen i sentraliserings og klimapolitikken.

Lysbakken oppfordret til dette under en tale han holdt på sommerleiren til Sosialistisk Ungdom, skriver Klassekampen.

SV-lederen viser til det såkalte kriseforliket mellom bonde- og arbeiderbevegelsen i 1935, hvor Bondepartiet støttet Arbeiderpartiets budsjettforslag for å øke sysselsettingen, mens Ap til gjengjeld økte jordbrukssubsidiene.

– Nå trenger vi at de rødgrønne partiene kommer sammen og legger grunnlaget for et slikt historisk skifte på nytt, sier Lysbakken.

De viktige elementene i et slikt forlik må bestå av at forskjellsutviklingen må snus, sentraliseringen stoppes og klimamålene for 2030 nås.

– Det avgjørende for hva slags rolle vi kommer til å ta, om det er å gå inn i regjering eller være i opposisjon, dreier seg om de tre tingene er mulig å få til eller ikke, sier Lysbakken.

