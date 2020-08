annonse

Et flertall av amerikanerne tror ikke at Joe Biden vil kunne ferdiggjøre alle de fire årene av en potensiell presidentperiode, hvis han vinner valget i november.

Tallene kommer frem i en meningsmåling med 1000 sannsynlige amerikanske velgere utført av Rasmussen Reports. Meningsmålingen ba deltagerne svare på følgende spørsmål:

«Hvis Biden blir valgt i november, hvor sannsynlig er det at hans visepresidentkandidat blir president før slutten av Bidens fireårsperiode – veldig sannsynlig, noe sannsynlig, ikke veldig sannsynlig eller ikke sannsynlig?»

Ifølge meningsmålingen, tror 59 prosent av sannsynlige amerikanske velgere at Bidens visepresidentkandidat kommer til å erstatte ham som president i løpet av hans første periode. Av disse, mener 39 prosent at dette hypotetiske scenarioet er «veldig sannsynlig».

Demokratene tviler også

Meningsmålingen fant videre at nesten halvparten av demokratiske velgere, eller 49 prosent, tror at det er «sannsynlig» at Bidens visepresidentkandidat kommer til å ta over presidentskapet i løpet av den første presidentperioden. Nesten tre fjerdedeler av republikanerne, 73 prosent, samt 57 prosent av uavhengige velgere, deler denne oppfatningen.

Til tross for disse oppsiktsvekkende tallene, mener mindre enn halvparten av de forespurte at «Bidens valg av visepresidentkandidat er viktig for deres stemme i høst.» Bare 45 prosent indikerte at valget er viktig, mens 23 prosent kategoriserte det som «veldig viktig.»

Undersøkelsen, som ble utført mellom 6. og 9. august, har en feilmargin på 3 prosent.

Kvinnelig kandidat

Biden har ennå ikke har formelt kunngjort sin visepresidentkandidat, men forventes å gjøre det denne uken. Han har lenge gitt uttrykk for at han ønsker en kvinne. De mest sannsynlige kandidatene inkluderer senatoren Kamala Harris fra California, kongresskvinne Karen Bass fra California og Obamas tidligere sikkerhetsrådgiver Susan Rice.

Biden, som har fått kritikk for sin merkelige oppførsel og tilsynelatende kognitive funksjonssvikt, har tidligere uttalt at hans visepresidentkandidat må være «klar til å bli president på et øyeblikks varsel.»