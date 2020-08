annonse

Burger King Telemarksporten ligger ved E18 i Porsgrunn. Fast food-restauranten er nå midlertidig stengt etter at en medarbeider testet positivt for covid-19.

Hamburgerkjeden opplyser at de er i god dialog med kommunelegen i Porsgrunn om smittesporing.

– Alle som vi vet har vært i kontakt med vedkommende, er informert og sendt til testing. Det viktigste for oss nå er å få oversikt og kontroll over situasjonen slik at vi kan ivareta våre medarbeidere og gjester på best mulig måte, sier administrerende direktør Rune Sandvik i Burger King i en pressemelding.

Kommuneoverlege Inge Skauen i Porsgrunn kommune bekrefter overfor NTB at kommunen er i gang med smittesporing og kontakt med mulige nærkontakter.

Flere tilfeller

De siste dagene har det vært økt utbrudd av coronasmitte i Norge. I Oslo har man nådd et punkt som innebærer at Norge ville karakterisert området som «rødt» dersom det var et land.

I Indre Østfold har man forbudt all sosiale kontakt i en uke og stengt ned svømmehaller, bibliotek og idrettsbaner.

Et id-selskap på 70 personer er beordret i karantene etter en feiring i Kongsberg.