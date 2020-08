annonse

Professor Terje Tvedt, kjent som mannen bak begrepet «det humanitær-politiske kompleks» og en artikulert kritiker av norske godhetsapostler, er dypt skeptisk til Nicolai Tangens motivasjon og politikernes ettergivenhet.

I et innlegg på Facebook reagere Tvedt på at milliardæren og finansmannen Tangen har fremstilt seg som en filantrop som ser «meningen med livet» i å hjelpe fattige, kvinner og barn. Det er til DN og på NRK Debatten tidligere i år at Tangen har uttalt seg.

Til Dagens Næringsliv 28. mai 2020 betrodde Tangen seg om hva han mener er «meningen med livet»:

«Vi har bygget opp et fondsselskap som produserer fortjeneste som går til veldedige formål. Det synes jeg er helt fantastisk. Det er kjempeviktig for meg. Jeg tenker på hva Ako Foundation gjør for vanskeligstilte kvinner i India og Afrika både gjennom Strømmestiftelsen og institusjoner som vi støtter. Det er jo det som gir livet mening».

Til NRK Debatten samme dag sa han det samme.

Fredrik Solvang spurte ham hvorfor han ikke kunne kvitte seg med selskapet, og Tangen svarte: «Fordi at noe av det jeg er mest stolt av i livet mitt er faktisk det som heter AKO Foundation, altså den veldedige stiftelsen som vi har satt opp og den støtter jo ting som utdannelse for vanskeligstilte piker i India, i Afrika og andre steder (…) Den stiftelsen blir nemlig finansiert med penger fra AKO Capital. Og hvis jeg hadde kvittet meg med AKO Capital så hadde altså ikke den stiftelsen fortsatt å få penger.»

Slipper skatt på egen «veldedighet»

Til det påpeker Tvedt at Tangen overhodet ikke nevner at han på denne måten slipper å betale norsk skatt på milliardinntekter. I et vedlegg til Tangens jobbavtale skriver nemlig Norges Bank: «Basert på en bindende forhåndsuttalelse som Skatteetaten har avgitt til Tangen, vil han ikke betale inntektsskatt til Norge for utdeling av overskudd fra AKO som gis fra DSHN til AKO Foundation».

Enten, eller

Her er det bare to muligheter, skriver Tvedt:

– Enten mener Tangen det han sier, og da vil Norge få en Oljefondssjef som er mer opptatt av veldedighet enn av å tjene penger. Det er i så fall revolusjonerende, og sender et tydelig signal om hva staten vil gjøre med Pensjonsfondet.

– Eller så mener ikke Tangen det han sier, og da vil Norge få en sjef for Oljefondet som skyver de fattige i Afrika foran seg, mens målet fortsatt er å tjene mest mulig penger. Om det blir Oljefondets fremtidige politikk, er det også oppsiktsvekkende, og sender et svært annerledes signal om hvordan Norge vil øke sitt Pensjonsfond.

«Hva som er realiteten, bør de folkevalgte avklare,» avslutter Tvedt sitt innlegg som allerede har fått over 600 likes og mer enn 50 kommentarer.

I dag er det høring om saken i Stortinget.

Clemet ikke enig

De fleste som kommenterer er enig med Tvedt, men ikke alle. Civita-leder og Høyre-strategi, Kristin Clemet ser ikke problemet:

– Dette var litt vanskelig å forstå. Er det uforenelig at Tangen har noen private forretninger og en filosofi om å hjelpe blant andre verdens fattige (en filosofi som jeg personlig har liten tro på), og at han leder NBIM (ikke Oljefondet) i henhold til de retningslinjer regjeringen og Stortinget har bestemt?